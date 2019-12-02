Otizmli çocuklar sanat ve müzik atölyeleri ile hayata tutunuyor

02.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:13

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen Mikro-Fon hibe programı tarafından desteklenen Denizli Otizm Derneği'nin (DOD) 'Hayat Birlikte Güzel' projesi kapsamında düzenlenen müzik ve sanat atölyeleri büyük ilgi görüyor. Atölyelerde otizmli çocukların normal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada kendilerini ifade etmeleri için olanak sağlıyor.



Avrupa Birliği tarafından desteklenen küçük hibe desteği ile çocukların sivil topluma katılımını sağlamayı hedefleyen Çocuklar İçin Mikro-Fon Programı'na seçilen Denizli Otizm Derneği'nin (DOD), Hayat Birlikte Güzel isimli projesi kapsamında sanat ve müzik atölyeleri çalışmaları devam ediyor.



Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen atölyelerin çocuklar açısından çok önemli bir fırsat olduğunu belirten DOD Eğitim Koordinatörü Burcu Bilik, "Projemiz temmuz ayında başladı. Yaz kulübümüzün sona ermesinin ardından da atölyelerimiz dernek binamızda devam etti. Atölyelere katılan otizmli çocuk ailelerine aile danışmanlığı desteği de sunuyoruz" dedi.



Projeye üniversite ve lise öğrencileri de destek veriyor



Cuma günleri yapılan müzik atölyesi çalışması ise Binnaz Sönmez Dursun tarafından düzenleniyor. Müzik bölümü mezunu olan ve alternatif müzik eğitimi çalışmaları yapan Dursun, otizmli çocukların ve akranlarının kendilerini müzik ve dans yoluyla ifade etmelerini sağlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor.



Hafta sonları ise sanat atölyesi Gülpempe Yakın tarafından düzenleniyor. Bu atölyede ise Yakın, kullandığı değişik yöntemlerle çocukların kendilerini sanat yoluyla ifade etmelerini ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleniyor.



Atölyelere, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin yanı sıra meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencisi gönüllüler de destek veriyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA