Otizmli çocuklar neden çok güzeller?

21.10.2019 14:43

Otizm tanılı ve normal gelişimli çocukları karşılaştıran Kucur, otizmli çocukların yüzlerinin hatta ellerinin simetrisinin çok daha muntazam olduğunu tespit etti.

Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans Programı'nı bitiren, 6 yıldır özel eğitim alanında birçok farklı tanı ve yaştaki bireylerle çalışan Otizmli çocukların daha güzel olduğu savını yüksek lisans tezinde işleyen Kutup Kucur, uzun uğraşlar ve emekler sonucunda otizmin çocuklar üzerinden etkisinden bahsetti.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN RASTLANAN DİKKAT ÇEKİCİ BİLGİLER

Özellikle normal gelişim gösteren bireylerin ebeveynleriyle görüşürken çoğu kişinin otizm tanısını bilmediğini veya yanlış bildiğini fark ettiğini dile getiren Kutup Kuçurfarkındalık için de katkı sağladı. Elde edilen robot yüzler, çalışma sonucunu oldukça ilgi çekici ve daha net bilgileri gözler önüne serdi.

Halk arasında otizm tanısı olan çocukların daha çok beğenilme sebebi, normal gelişim gösteren çocuklara göre yüz yarılarının daha simetrik olmasından dolayı, güzel olduklarını dile getirdi. "Otizmli erkek çocukların anne karnında tetosteron maruziyeti etkisi altında kaldığı üzerine çalışmalar yapılmış. Bu araştırmada da Baron-Cohen'in aşırı erkek beyni kuramından yola çıkılmıştır. Bu teori erkek davranış özelliklerinin aşırı bir uç örneği olduğunu ve bu davranışların sebebinin fetal testosteron etkisinden kaynaklandığını öne sürmekte" dedi.

Kaynak: Bültenler