Otizmli Çocuklar İçin Pedal Çevirdiler

Kilis'te, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar, Otizmli çocuklara dikkat çekmek için pedal çevirdi

Türk Kızılayı Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Otizmli çocuklara farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenlendi. 2 Nisanda yapılacak etkinlik hava muhalefete nedeniyle bugün yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde toplanan çok sayıda kişi tahsis edilen bisikletler ile Otizm'e dikkat çekmek için bisiklet sürdüler.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, herkesin çevresinde var olan otizmli çocukların bir farkındalık etkinliği içerisinde tanıtılmasını sağlamak buradan velilere öğrencilere ailelerine bir mesaj vermek istediklerini ifade ederek, "Bu rahatsızlığa sahip olanların erken teşhisi ile birlikte tedavisinin ve eğitimini yapılabildiğini, onlara anlatmak ve bununla ilgili olarak da bir farkındalık eğitimi yapıyoruz" dedi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Memet Mustafa Doğan ise Nisan ayının otizm ayı ilan edildiğini ifade ederek, "2 Nisan dünya otizmler günü, ancak geçen hafta yağış nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştık. Etkinliğimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Amacımız otizmli bireylerin toplumda tanıtma Otizmli çocukların tanıtımını sağlayarak, onların eğitimini erken başlamaktır. Çünkü otizm bir hastalık değildir. Sosyal İletişim bozukluğu olarak geçiyor nörogelişimsel bir problem ama kesinlikle hastalık olarak nitelendiriliyor ve tedavisi yok. Bu durumun sadece eğitim erken yaşta eğitim nitelikli eğitim bu çocuklarımıza sunabileceğimiz en güzel hizmet zamanlarımızda süsledik. Bisikletleri mavi renk otizmin rengi dolayısıyla bir toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu etkinliği Türk Kızılayı Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklaşa yapıyordu birlikte yapıyoruz ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleşiyor" diye konuştu.

Etkinliğe katılan sivil toplum örgütleri önde, 50'den fazla bisikletli gençler, Otizmli çocuklara farkındalık oluşturmak için pedal çevirdiler. - KİLİS

Kaynak: İHA