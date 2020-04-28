Otizmli çocuklar için ailelere ve uzmanlara online eğitim
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Otizmli çocuklar için ailelere ve uzmanlara online eğitim

Tohum Otizm Vakfınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında özel eğitimlerinden mahrum kalan otizmli çocuklar için ailelere ve uzmanlara yönelik online eğitimler veriliyor.

Otizmli çocuklar için ailelere ve uzmanlara online eğitim
28.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:30

Tohum Otizm Vakfınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında özel eğitimlerinden mahrum kalan otizmli çocuklar için ailelere ve uzmanlara yönelik online eğitimler veriliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimin Peşindeyiz" projesi kapsamında, Mardin TOKİ İlkokulu ve Konya Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda otizmli çocukların özel eğitim alacağı özel materyaller içeren sınıflar oluşturan Voonka Kids, o¨gˆretmenlere bu materyalleri kullanarak o¨gˆrencileri ile nasıl daha verimli c¸alıs¸abileceklerine yo¨nelik egˆitimler verilmesini de sağladı.

Vakıf ve Voonka Kids iş birliğiyle bu kez Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında eğitime ara verilmesi sebebiyle özel eğitimlerinden mahrum kalan otizmli çocukların süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla ailelere ve uzmanlara yönelik online eğitimler hazırlandı.

Yıl sonuna kadar devam edecek eğitimler; aileler, otizm alanında çalışan uzmanlar ve bu alanda eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Eğitimlerde, teorik bilginin yanı sıra günlük hayattan pratik uygulamalar da yer alacak.

Proje kapsamında, otizmli çocukların özelliklerine, evde erken müdahale çalışmalarına, davranış sorunlarıyla başa çıkmaya ve onları eğitimin sekteye uğradığı bu dönemde dahi yaşamın diğer aşamalarına hazırlamaya yönelik eğitimler sunulacak.

"Otizm Spektrum Bozuklugˆu" olan c¸ocukların erken tanısının konulması, o¨zel egˆitimi ile topluma kazandırılmasına o¨ncu¨lu¨k edilmesi ve bunun yurt c¸apında yaygınlas¸tırılması amacıyla kurulan Tohum Otizm Vakfı, projeyle otizmli çocukların hayatlarına dokunmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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