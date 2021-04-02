Otizmli çocuklar gönüllerince bir gün yaşadı
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Otizmli çocuklar gönüllerince bir gün yaşadı

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Otizmli çocuklar gönüllerince bir gün yaşadı

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri 'Dünya Otizm Farkındalık Haftası' nedeniyle bir günlerini otizmli çocuklarla geçirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri 'Dünya Otizm Farkındalık Haftası' nedeniyle bir günlerini otizmli çocuklarla geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde yapımı gerçekleştirilen engellilere yönelik parkta yer alan 'Engelsiz Yaşam Derneği'ni ziyaret eden Derman ekipleri buradaki çocuklarla zaman geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin de katıldığı ziyarette, "Otizm eksiklik değil farkındalıktır" gerçeğiyle ilgili toplumda farkındalık oluşturmak için mavi maske dağıtıldı.

Derman ekipleri bahçede otizmli çocuklarla düzenleme yaparken, müzik eşliğinde danslar edildi. Rüzgar gülü, hikaye kitapları ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte otizmli çocuklar gönüllerince bir gün yaşadı. - ADANA

Otizmli çocuklar gönüllerince bir gün yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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