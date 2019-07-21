Otizmli çocuklar enerjilerini yüzme ile atacak

Antalya'da Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneğinin iş birliğinde otizmli çocuklara yaz boyunca ücretsiz olarak yüzme havuzunda antrenörler eşliğinde yüzme terapisi yapılacak.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, "Engelsiz Kepez" sloganı kapsamında Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyonu Merkezi ile önemli ve örnek bir projeye imza attıklarını söyledi.

Proje kapsamında otizmli çocukların okullardaki aktif yaşamlarını yaz tatiline taşımak amacıyla Fi Fikir Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisler'de iki yüzme antrenörü ve bir cankurtaran eşliğinde ücretsiz olarak yüzme terapisi alabileceklerini anlatan Baz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bir okul hayatının ardından eve kapanan bu çocuklarımızda öfke patlaması görülüyor. Vücuttan atılamayan fazla enerji öfke krizi olarak ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda kullanılan ilaçların dozunda artışa gidiliyor. Vücuttaki enerjinin atılması için bu çocuklarımızın spor yapması gerekiyor. Sporla öfke krizleri de engellenmiş oluyor. Spor nasıl ki vücudumuz ve sağlığımız için yararlıysa, zihin için de büyük önem teşkil ediyor."

Yüzme kurslarına devam eden bireylerde önemli gelişmeler gözlemlediklerini dile getiren Baz, ailelerin yüzme kurslarına katılar çocuklarının öfke krizlerinde azalma olduğu ve ilaç kullanım dozlarında artış yaşamadıkları yönünde bilgi aktardıklarını belirtti.

Kendilerine destek olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye de teşekkür eden Baz, "Türkiye'nin sayılı illerinde ve sayılı belediyelerinde böyle duyarlılık görebiliyoruz. Otizmli bireyler açısından bu tür etkinlikler çok çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA