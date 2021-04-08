Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi
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Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi

Adana'da otizmli çocuklar atla terapi sayesinde gönüllerince bir gün geçirdi.

Adana'da otizmli çocuklar atla terapi sayesinde gönüllerince bir gün geçirdi. At binip tenis oynayan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Otizmli çocukların sosyal hayattan kopmaması, spor yapmaları ve eğlenmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaklaşık 70 çocuğu Yüreğir ilçesinde bulunan Atlı Spor Kulübü'ne götürdü.

Sarıçam Belediyesi ve Türk Kızılayı'nın da sponsor olduğu etkinlikte otizmli çocuklar ata binip eğlenirken daha sonra da tenis oynadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin sayısını arttırıp çocukların açık alanda hareket edebilmesini sağlayabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Ata binen otizmli Ökkeş Yiğit ise çok mutlu olduğunu söyledi. Oğlunun ata bindiği için eğlendiğini söyleyen anne Gülistan Yiğit, "Bizim için değişik bir etkinlik. Heyecan vericiydi. Çocuklara güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Eğitim, ilgi ve sevgi her şeyin başı. Toplum olarak bunu yapmaya çalışalım ve onların varlığını görelim. Oğlum ilk defa at bindi ve çok mutlu oldu. Bu tür etkinliklerin pandemi sürecinden sonra daha çok olmasını istiyoruz" diye konuştu.

At binip tenis oynayan çocuklar daha sonra palyaço ve müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. - ADANA

Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi
Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi
Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi
Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi
Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi
Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi
Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi
Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi
Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi
Otizmli çocuklar atla terapiyle eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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