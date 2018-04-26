Otizmli Çocuklar Aldığı Eğitimle Hayata Tutunuyor

Diyarbakır'da özel bir eğitim merkezinde otizmli çocuklar, resim, işaret ve benzeri yollarla iletişim kurma becerileri geliştirilerek topluma kazandırılıyor.

Diyarbakır İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Merkezinde görevli 56 öğretmen, 72 otistik öğrenciyi topluma kazandırmak için eğitim hizmeti veriyor.

Merkezin görsel sanatlar öğretmeni Selma Konuksever, AA muhabirine, duygusal ve içine kapanık bireyler olan otistiklerin iyi bir eğitim aldıklarında kendilerini daha iyi ifade edebileceklerini söyledi.

Amaçlarının otistik çocukları sanatla tanıştırarak onların kendilerini sanat diliyle ifade etmelerini sağlamak olduğunu belirten Konuksever, görsel sanatların farklı uygulama çeşitliliğiyle çocukların öğrenme alanına hitap etiğini söyledi.

Konuksever, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar inanılmaz ilgiye muhtaç. Eğitimle birlikte kişinin kendi şefkatiyle, merhametiyle, kendi profesyonel yaklaşımıyla yakalayabildiğimiz kadar çocuğu yakalıyoruz. İçlerinde doğal bir yetenek var. Ama evde bu ortamları yok. O ortam burada oluşuyor. Çocuğun yeteneği burada açığa çıkıyor. Çocuk fırçayla buluştuğu anda inanılmaz kendini iyi hissediyor. İyi hissettiği ölçüde de yapıyor. Çok farklılar. İnanılmaz güzel çocuklar."

Otistik annesi Hülya Yıldırım (32) da 4-5 yaşlarına gelene kadar çok sıkıntı çeken çocuğunun okulda aldığı eğitimler sayesinde davranışlarında değişiklik meydana geldiğini ifade ederek,

"Okuldaki öğretmenleri sayesinde sayıları öğrendi, harfleri, hayvan isimlerini öğrendi. Yemek yeme becerisi kazandı.Tek başına lavaboya gidip gelebiliyor. Eve gelince kendini ifade edebiliyor. Git gide iyiye gidiyor." diye konuştu.

Otizmli öğrenci Mehmet Demir (18), okulda okuma yazma öğrendiğini belirterek, şimdi ise resim çizmeyi öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Merkez Müdürü Ferhat Eroğlu ise okulda çocuklara gereken hassasiyetin gösterildiğini kaydetti.