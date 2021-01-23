Otizmli çocuğu döven kargo görevlisine tazminat davası açacaklar

ÇOCUK İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKÇA) Derneği Başkanı avukat Buğra Kağan Oğuz, atipik otizmli Kuzey Kaan S.'yi(10), cep telefonuyla fotoğrafını çektiği için dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan kargo görevlisi K.T.

ÇOCUK İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKÇA) Derneği Başkanı avukat Buğra Kağan Oğuz, atipik otizmli Kuzey Kaan S.'yi(10), cep telefonuyla fotoğrafını çektiği için dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan kargo görevlisi K.T.'ye tazminat davası açacaklarını söyledi. Dayak anına ait ortaya çıkan yeni görüntülerde ise, kargo görevlisinin Kuzey Kaan'ın topunu alıp, boş araziye fırlattığı görülüyor.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşayan zabıta memuru Hakan S. ve Saniye S.'nin atipik otizmli oğlu Kuzey Kaan, 13 Ocak günü, saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken, karşı binaya kargo paketi getiren K.T.'nin cep telefonuyla fotoğrafını çekti. İddiaya göre fotoğrafının çekilmesine sinirlenen kargo görevlisi K.T., Kuzey Kaan'ı önce itekledi ardından da apartman boşluğunda tokatladı. Çocuğu, çevreden yardıma koşanlar kurtardı. Tepkiler üzerine kargo görevlisi bölgeden uzaklaşırken, sesleri duyan anne Saniye S. oğlunun yanına geldi.

Olayı haber alıp eve gelen baba Hakan S., binanın güvenlik kamerasını inceleyeyince, oğlunun dövüldüğü anı gördü. K.T. hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kargo görevlisi sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.'MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ'Antalya Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma (ÇOCUKÇA) Derneği Başkanı avukat Buğra Kaan Oğuz, "Çocuğumuza darp olayına karışan kargo görevlisi K.T.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Serik Cumhuriyet Savcılığı'na itirazda bulunduk. İtirazımız şu anda Manavgat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor. Buradan çıkacak kararın ardından tutuklanma ihtimali yüksek. Biz yüksek adalete güveniyoruz. Ayrıca bu hafta içerisinde şahısla ilgili ceza davası açacağız. Ardından da manevi tazminat davası açacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan çocuğun darbedildiği ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kargo görevlisi K.T.'nin yürüdüğü sırada arkasından Kuzey Kaan S.'nin topla oynayarak geldiği, K.T.'nin topu alıp, boş araziye fırlattığı görülüyor. Daha sonra Kuzey Kaan S.'yi kovalayan K.T.'nin olay yerinden uzaklaşması ile kısa süre sonra geri gelmesi de görüntülere yansıdı.

Görüntülerin devamında kargo görevlisinin apartmanların olduğu bölgeden çıkıp, park halindeki aracına binerek olay yerinden ayrıldığı yer alıyor..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ