Otizmli bireyler ve ailelerine kulak verin! "Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen #BizHepEvdeyiz kampanyası ile herkes, otizmli bireylerin ve ailelerinin sesi olmaya davet ediliyor!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı tarafından desteklenen Tohum Otizm Vakfı'nın, otizmli alanında çalışan 9 sivil toplum kuruluşunun ortaklığı ile yürüttüğü Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi (Strengthening of Autism Network in Turkey Project) kapsamında gerçekleştirilen kampanya ile otizmli çocuğu olan aileler, küresel salgın sebebiyle yaşanan karantina günlerinin bittiği, alışılan normal hayata yavaş yavaş geri dönüldüğü şu günlerde hep bir ağızdan #BizHepEvdeyiz diyor. Türkiye'de otizm alanında çalışan sivil toplum kuruluşları herkese otizmli bireylerin, ailelerinin sesine kulak vererek #BizHepEvdeyiz etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaları için çağrıda bulunuyor.

"Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen #BizHepEvdeyiz kampanyası ile küresel salgın sebebiyle herkesin uzunca bir süredir sosyal hayattan uzaklaşarak izole edilmiş bir yaşam deneyimlediğinin ancak izole edilmiş bu hayatın, otizmli bireyler ve ailelerin "gerçeği" olduğunun altı çiziliyor. Otizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları; normal hayatta da otizmli bireylerin ve ailelerinin evden çıkamadıklarına vurgu yaparak; otizmli çocukların farklı davranışları, otizmli çocuğu olan ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamama endişesi otizmli çocuklar ve ailelerinin sokağa çıkamama sebebi olmasın diyor ve herkesi #BizHepEvdeyiz kampanyası ile farkındalık yaratmaya ve otizmli birey ve ailelerin özgürleşmesine destek olmaya davet ediyor.

Kaynak: Bültenler