Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı

Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptıİSTANBUL'da yaşayan otizmli Beyazıt Yakar (20), 20 enstrüman çalabiliyor.

09.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:29
Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı

Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı

İSTANBUL'da yaşayan otizmli Beyazıt Yakar (20), 20 enstrüman çalabiliyor. Yaptığı bestelerle de otizme olan ön yargıları silmeyi hedefleyen Yakar, son bestesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptı.

9 yaşında başladığı müzik merakını önce kendi kendine sesler çıkartarak keşfeden Beyazıt'ın, ailesinin ve eğitimcilerin durumu fark etmesiyle başlayan müzik serüveni, kısa sürede onu bambaşka bir yere getirdi. İstanbul'da yaşayan ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi 2. SivilAnt Günleri için ilçeye gelen Beyazıt, buradaki öğrencilerle de zaman geçirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YAZDI

20 farklı enstrüman çalabilen Beyazıt Yakar, ayrıca 8 kişisel resim sergisi açtı. Kanada'da dünyanın en iyi müzik performansı ödülünü kazanan Beyazıt Yakar, otizmle ilgili ön yargılara karşı konserler veriyor, etkinliklere katılıyor. Genç sanatçı, son bestesini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf etti.

HAYALİ CUMHURBAŞKANI İLE TANIŞMAK

Bağlamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı besteyi seslendiren Beyazıt Yakar, özellikle otizme karşı duyarlılığı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müzik yoluyla teşekkür etti. Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak olan Beyazıt, "Cumhurbaşkanımızı yürekten sevdiğimden onun için ufacık bir çalışmamız oldu. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O bizim reisimiz. Tüm engelli kardeşlerimizi özellikle otizmli kardeşlerimizi anlayan, değer veren tek abimiz. Kendisini çok selamlıyorum. Onu görmek istiyorum" dedi.

İŞTE O BESTE

Beyazıt Yakar'ın Erdoğan için yaptığı bestesi ise şöyle:

Tek liderim

Ya Allah ya Muhammet, deyip ayağa kalkar

Türkiye'nin yeni dirilişi, Recep Tayyip Erdoğan

Gel Abdülhamid'in ruhuyla gel

Kimsesiz kalanlardan alan hayır duası

Acımasız zalimlerin korkulu rüyası

Gel yiğidim, gel

Bu vatan aşkı sende

Gel aslanım, gel

Halkın umudu sende

Gel reisim, gel

Gıyabi dualıdır

Recep Tayyip Erdoğan

Durmak yok yola devam, diye elleri kaldırır

İslam alemlerinin dostu, Recep Tayyip Erdoğan

Fatih Sultan Mehmed'in ruhuyla gel

Gazilerin, şehitlerin ve engellilerin

En büyük abisi, cumhurun reisi

Gel yiğidim, gel

Bu vatan aşkı sende

Gel aslanım, gel

Halkın umudu sende

Gel reisim, gel

Gıyabi dualıdır

Recep Tayyip Erdoğan

Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı

Kaynak: DHA

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Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı

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