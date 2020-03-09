Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel

Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı

İSTANBUL'da yaşayan otizmli Beyazıt Yakar (20), 20 enstrüman çalabiliyor.

09.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:24
Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı

İSTANBUL'da yaşayan otizmli Beyazıt Yakar (20), 20 enstrüman çalabiliyor. Yaptığı bestelerle de otizme olan ön yargıları silmeyi hedefleyen Yakar, son bestesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptı.

9 yaşında başladığı müzik merakını önce kendi kendine sesler çıkartarak keşfeden Beyazıt'ın, ailesinin ve eğitimcilerin durumu fark etmesiyle başlayan müzik serüveni, kısa sürede onu bambaşka bir yere getirdi. İstanbul'da yaşayan ve  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi 2. SivilAnt Günleri için ilçeye gelen Beyazıt, buradaki öğrencilerle de zaman geçirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YAZDI20 farklı enstrüman çalabilen Beyazıt Yakar, ayrıca 8 kişisel resim sergisi açtı. Kanada'da dünyanın en iyi müzik performansı ödülünü kazanan Beyazıt Yakar, otizmle ilgili ön yargılara karşı konserler veriyor, etkinliklere katılıyor. Genç sanatçı, son bestesini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf etti.HAYALİ CUMHURBAŞKANI İLE TANIŞMAKBağlamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı besteyi seslendiren Beyazıt Yakar, özellikle otizme karşı duyarlılığı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müzik yoluyla teşekkür etti. Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak olan Beyazıt, "Cumhurbaşkanımızı yürekten sevdiğimden onun için ufacık bir çalışmamız oldu. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O bizim reisimiz. Tüm engelli kardeşlerimizi özellikle otizmli kardeşlerimizi anlayan, değer veren tek abimiz. Kendisini çok selamlıyorum. Onu görmek istiyorum" dedi.İŞTE O BESTEBeyazıt Yakar'ın Erdoğan için yaptığı bestesi ise şöyle: Tek liderimYa Allah ya Muhammet, deyip ayağa kalkarTürkiye'nin yeni dirilişi, Recep Tayyip ErdoğanGel Abdülhamid'in ruhuyla gelKimsesiz kalanlardan alan hayır duasıAcımasız zalimlerin korkulu rüyasıGel yiğidim, gelBu vatan aşkı sendeGel aslanım, gelHalkın umudu sendeGel reisim, gelGıyabi dualıdırRecep Tayyip ErdoğanDurmak yok yola devam, diye elleri kaldırırİslam alemlerinin dostu, Recep Tayyip ErdoğanFatih Sultan Mehmed'in ruhuyla gelGazilerin, şehitlerin ve engellilerinEn büyük abisi, cumhurun reisiGel yiğidim, gelBu vatan aşkı sendeGel aslanım, gelHalkın umudu sendeGel reisim, gelGıyabi dualıdır

Recep Tayyip Erdoğan


Kaynak: DHA

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