Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, artık engelli öğrencilerin çok daha kolay bir şekilde üniversite hayallerini gerçekleştirebileceklerini belirterek,"YÖK'ün aldığı kararla özel yetenek sınavıyla girilen, öğrenci alınan programların yüzde 10'unu artık engelli öğrencilerimize kontenjan olarak ayırıyoruz. Yani 30 öğrenci alan bir bölüme 3 öğrenci kardeşimiz engelli kontenjanından girebilecek. Böylece yüksek öğrenimde de engelli gençlerimiz için pozitif ayrımcılığı hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" sloganıyla Gülhane Parkı'nda gerçekleştirilen yürüyüşe katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kaya, otizm konusunda Türkiye genelinde anlamlı bir farkındalık oluşturmak için burada bulunduklarını aktararak, hep birlikte duyarlılık oluşturacaklarını söyledi.

Otizmli çocuklar ve ailelerle yeni bir umuda, sevgiye ve iyiliğe hep beraber yürüyeceklerini anlatan Kaya, "Bugün attığımız her adımla birlikte sevgi meşalesini birlikte yakacağız. Tüm insanlığın dikkatini otizmli bireylerin sorunlarına çekeceğiz. Ama önce aileler olarak bizler otizmi baş edilmez olarak görmeyeceğiz. Sevgiyle eğitimle adım adım çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanması için katkı sunmaya devam edeceğiz. Daha ilk günden itibaren otizmin fark edilmesi, bilinçlendirmesi için gerekli eğitimleri alarak otizmle nasıl mücadele etmemiz gerektiğini ailelere öğreteceğiz. Doğru yöntemlerle kısa sürede anlamlı ilerlemelerin kat edildiğini yaşayarak sizler de aileler olarak göreceksiniz." diye konuştu.

-"Bakanlık olarak çocuklarımızın ve ailelerin her zaman yanındayız"

Kaya, otizmli gençlere gerekli imkanları sunduklarında neleri başarabildiklerini bildiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Otizmli kardeşlerimize gerekli imkanları sunduğumuzda neleri başarabildiklerini biliyoruz. Bugün bunun örnekleri arasında Cem Vardarcı ve onun ailesinin verdiği mücadele takdire şayan. Ailesi asla mücadeleden vazgeçmedi. Cem, azmiyle herkese örnek oldu. Üniversite sınavında aldığı yüksek puanla üniversiteyi kazanmış ve bu üniversitede okul üçüncüsü olmuş bir kardeşimiz. Bu engeli aşmak ailelerimiz ve bizim elimizde. Burada unutmamamız gereken şey asla vazgeçmemek. Çocuklarımız bizim geleceğimiz özgürlüğümüz. Bakanlık olarak çocuklarımızın ve ailelerin her zaman yanındayız. Otizmli kardeşlerimiz başta olmak üzere engelli bireylerimize yönelik sosyal yardım ve hizmetlerde çalmadığımız kapı ulaşmadığımız tek bir birey kalmasın diye gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Engelli bireylerin önündeki her türlü engeli kaldırmak için yoğun mücadele verdiklerini aktaran Bakan Kaya, hükümetleri döneminde öncelikle pozitif ayrımcılığı benimseyerek Engelliler Kanunu'nu oluşturduklarını, hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini kaydetti.

Bakan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son olarak güncelleyerek hayata geçirdiğimiz otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planımızı hayata geçirdik. Bunun arasında olan eğitim ve farkındalık çalışmaları noktasında bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Otizmle mücadelede ailelerimizi yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız. Bu konuda erken tanıyla birlikte çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunan çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızı toplumdan dışlamadan özel eğitimle destekliyoruz. Özel eğitimden faydalanmak için gereken engel oranı, yüzde 40'dan yüzde 20'ye düşürüldü. 2002 yılında özel eğitimden desteklenen öğrenci sayımız 53 binlerdeyken bugün bu sayıyı 333 binlere çıkardık."

-YÖK'ten engelli öğrenci kontenjanı

Bakan Kaya, artık engelli öğrencilerin çok daha kolay bir şekilde üniversite hayallerini gerçekleştirebileceklerini vurgulayarak, "YÖK'ün aldığı kararla özel yetenek sınavıyla girilen, öğrenci alınan programların yüzde 10'unu artık engelli öğrencilerimize kontenjan olarak ayırıyoruz. Yani 30 öğrenci alan bir bölüme 3 öğrenci kardeşimiz engelli kontenjanından girebilecek. Böylece yüksek öğrenimde de engelli gençlerimiz için pozitif ayrımcılığı hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Eğitimde istihdamda engelli gençlerin ve ailelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Kaya, çalışma hayatında da çok önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

"2 bin 500 engellinin daha ataması yapılacak"

Kaya, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını tam olarak sağlamak için yeni düzenlemeler yaptıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız düzenlemelerle birlikte istihdam ettiğimiz engelli sayısını yaklaşık kamuda memur statüsünde on kata kadar arttırdık. 5 bin 777 engelli memur sayısını 52 binin üzerine çıkarttık. Otizmli kardeşlerimizin korumalı iş yeri projesiyle özel sektörde istihdamını sağlıyoruz. Bakanlık olarak sizlerle empati kuruyor sorunlarınızı çözmek için gece gündüz demeden mesai yapıyoruz. Çocuklarımızın sosyal hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için yeni çözümler üretmenin derdindeyiz. İstihdam konusunda çarşamba günü 2 bin 500 engelli vatandaşımızın atamasını Başbakanımızla beraber gerçekleştireceğiz. Bu yıl içerisine bir kez daha 2 bin 500 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz. Yani 2018'de 5 bin engellimizin atamasını gerçekleştireceğiz."

Eğitim gören engelli bireylere ücretsiz servisler sağladıklarını da anlatan Bakan Kaya, aile yanında bakımı desteklemek için evde bakım desteği uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bu kapsamda aylık bin 27 liralık evde bakım desteği sunduklarını aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Evde bakımın mümkün olmadığı zamanlarda yatılı bakım merkezlerimizi özelleşmiş profesyonelleşmiş merkezlerimizle engelli ailelerimizin yanındayız. Artık hiçbir aile 'ben öldükten sonra benim engelli bireyime kim bakacak' derdini yaşamasın. Devletimiz daima ailelerin yanında artık engellisine destek çıkan bir devlet var. İstanbul Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve bu merkezimize bağlı umut evimizle birlikte 1 yıldır sadece otizmli bireylerin bakım ve rehabilitasyonuna yönelik pilot bir uygulamayı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde yaygınlaşarak devam ettireceğiz. 10 farklı ilde bu uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Burada en büyük hedefimiz bakım evlerindeki otizmli çocuklarımız için bir rehabilitasyon modeli ortaya koymak."

Konuşma sonrasında otizmde farkındalık yaratmak amacıyla mavi balonlar gökyüzüne bırakılarak Gülhane Parkı'nın Sarayburnu kapısına doğru yürüyüşe geçildi.

Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Şenkal, şarkıcı Mustafa Ceceli ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.