Otizme Dikkati Çekmek İçin Yürüdüler

SAKARYA/ Sakarya ve Zonguldak'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Sakarya'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce organize edilen ve Çark Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Arifiye Rehabilitasyon Merkezi Engelsiz Mehter Takımı eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erdi.

Mavi balonların ve "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" yazılı tişörtlerin taşındığı yürüyüşe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, otizm konusunda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Empati yapıldığında problemlerin net bir şekilde çözüldüğünü anlatan Dınkırcı, "Herkese iş düşüyor. Kamu-özel, sivil-sosyal, atanmış-seçilmiş fark etmiyor hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Çocuklarımız son derece zeki. İletişime geçtiğimiz takdirde bu çocuklarımızın hakikaten farklılığını görüyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşe katılanlar daha sonra, taşıdıkları balonları gökyüzüne bıraktı.

Zonguldak

Zonguldak kent merkezinde Madenci Anıtı'nda toplanarak yürüyüşe geçen grup da "Her 50 kişiden 1'i otizmli", "Birlikte başaralım engelleri aşalım", "Benden sonra ne olacak" yazılı pankartlar açtı.

Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Aytekin Kaçmak, otizmin tedavisinin, erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimden geçtiğini söyledi.

Otizmli bireyler ve aileler için dikkat edilmesi gereken hususlar olduğuna değinen Kaçmak, "Aileleri otizm belirtileri konusunda bilgilendirmek, erken tanı, yoğunlaştırılmış ve kişiselleştirilmiş eğitim, sorunların giderilmesi çalışmaları devam edecektir." dedi.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra otizmli çocuklar ile aileleri ve eğitimciler katıldı.