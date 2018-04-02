Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel bir eğitim uygulama merkezi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü otizme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzelendi. SGK binası önünden başlayan yürüyüşte 'Otizm eksiklik değil farklılıktır', 'Otizmin farkındayız, onların yanındayız', yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan katılımcılar otizme dikkat çekti. Yürüyüşe katılan atlar yoğun ilgi gördü. İnönü Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüş Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde son buldu. Burada otizmli çocukların yapmış oldukları resimlerin sergisi açıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu. Programda otizmli çocuklar doyasıya eğlendi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğuna değinerek,"Otizmli kardeşlerimiz için özel bir gün. Bugün vesilesiyle engelli ve otizmli bireylerimizin sorunlarını dile getirme ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına Sivas olarak, ülke olarak neler yapabiliriz, nelerimiz eksik bunları bu hafta değerlendirme ve öğrenme fırsatı bulacağız. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki Sivas olarak gerek valiliğimiz gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerek belediyemiz gerekse sivil toplum örgütlerimizle beraber Sivas'taki engelli bireylerimizin sorunlarına çözüm üretme adına hep birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İstiyoruz ki bu şehirde ki her bir birey mutlu olsun." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Mustafa Altınsoy ise farkındalık gününde otizmli bireylerle, öğrencilerle ve aileleriyle beraber olmak etkinlik düzenlediklerini belirterek,"Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüğü olarak eğitimde kaybedilecek hiçbir fert olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle ilimizde çeşitli engel gruplarına ait birçok okulumuz var. 6-7 tane farklı engel gruplarına ait okullarımız var." şeklinde konuştu.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. - SİVAS