Otizme Dikkat Çekmek İçin Kaldırımları Boyadılar

Erciş ilçesinde gönüllü bir grup, Otizme dikkat çekmek için kaldırımlar üzerinde çizdikleri yapbozları farklı renklere boyadı.

Gül Bahçesi Anaokulu gönüllüleri, Otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla farklı bir etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, Van Yolu Caddesi üzerindeki kaymakamlık binası önünde bir araya gelen grup üyeleri, buradaki kaldırımlar üzerinde çizdikleri yapboz parçalarını kırmızı, mavi, turkuaz ve sarı renklere boyadı.

Gruptakiler, çalışmayı merak ederek izleyenlere etkinlik hakkında bilgi verdi.

Gül Bahçesi Anaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Sevgi Demir, yaptığı açıklamada, yoldan geçenlerin etkinliğe ilgi gösterdiklerini ve merak ettikleri konularda soru sorduklarını söyledi.

İlçede engellilere yönelik belirli çalışmalar yapıldığını aktaran Demir, "Bunlar da hep kapalı mekanlarda gerçekleşiyor. Oralara da engelli bireylerin aileleri gidiyor. Zaten engelli aileleri bunları biliyor. Bilmeyen, farkında olmayan insanlara fark ettirmek için renkler ile farkındalık yaratalım istedik.

Otizmin renkleri mavi ve beyaz. Bize belirlenen noktalarda arkadaşlarımız ile birlikte mavi renk ağırlıklı olmak şartı ile farklı renkte de boyalar kullanarak kaldırımlara yapboz çiziyoruz. Çizim yaparken yoldan geçen insanların merak ettiklerini gördük ve bizlere sorular sormaya başladılar. Verdiğimiz cevaplar ile Otizmin bir hastalık değil, bir farklılık olduğu algısını yaratmak istiyoruz." dedi.

Demir, teknolojinin artması ile bunun da arttığını belirterek, ilçede 30 çocuğun bu problemi yaşadığını dile getirdi.