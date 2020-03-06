Otizmde erken tanının önemi

06.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:42

Aklındaki şüphelerle bir doktorun kapısını çaldığını söyleyen Yakupyan "Doktorun umursamazca söylediği, bende nasıl bir etki bırakacağını düşünmeden dillendirdiği ve daha sonra yıllarca mücadele edeceğim 'otizm' kelimesini duyduğumda muayenehane odasındaki koltukta donup kaldım," diyerek yaşadıklarını aktardı.

Şüphe evresinden sonra gelen bu acı şokla ailelerin durumu kabullenmeyerek başka muayenehanelerde, başka doktorlarda cevap aradıklarını belirten Yakupyan " Bunun adı 'umut', bunun adı evladına olumsuz bir şey yakıştıramamak, bunun adı 'çırpınış'," dedi.

Şokun şiddetinin doğrudan aileyi, dolaylı yoldan da özel gereksinimli bireyi etkilediğini söyleyen Yakupyan,bireyin hayatındaki en önemlizaman olan ilk çocukluk yıllarında ailenin durumu kabullenememesinin doğurabileceği sorunlara dikkat çekti. "Şok ne kadar uzarsa, bireyin eğitimi de o kadar gecikiyor. Oysa özel eğitime ne kadar erken başlanırsa çocuğun potansiyelini gerçekleştirme şansı da o kadar yüksek olur," dedi.

Ben de Şok Yaşadım

Kendi yaşadıklarını değerlendiren Yakupyan "Ben de şok yaşadım.Sonra şokun etkisinden kurtulup çareler aramaya koyuldum. Hiç bilmediğim bir şeyle mücadele edecektim. Önce mücadele edeceğim şeyi teorik olarak tanımayı denedim. Araştırdım öğrenmeye çalıştım. Öğrendikçe otizmli çocuklar için özel eğitimin hava kadar, su kadar gerekli olduğunu anladım ve zaman kaybetmeden oğlumun özel eğitime başlamasını sağladım," dedi.

Oğlu 26 aylıkken özel eğitime başlayan Yakupyan, sıfır kelimeyle başladığı özel eğitim sürecinde3 yaş civarında konuşma ve okumanın aynı anda geldiğini söyledi.

Otizmin Belirtileri

Göz temasının olmaması veya kısıtlı olmaması,

İsmi söylendiğinde tepki vermemesi (işine geldiğinde vermesi gelmediğinde vermemesi de bir sorundur),

·İşaret dilini az kullanması veya hiç kullanmaması,

·Söylenileni işitmiyor misali tepki vermemesi,

·Akranlarıyla etkileşime geçmemesi veya düzgün geçmemesi,

·Bazı kelime ya da cümle gruplarını sık sık tekrar etmesi,

·Oyuncaklarla işlevsel oynamaması,

·Dil gelişimi itibariyle yaşıtlarının gerisinde olması,

·Çırpınma, sallanma tarzı bedensel hareketleri fazlaca yapması,

·Dönen, sallanan, ışıklı nesnelere takıntılı şekilde bağlılık,

·Bazı eşyaları ya da nesneleri bir düzen dahilinde dizmesi ya da sıralaması,

·Düzen değişikliklerine aşırı tepki vermesi,

·Kokuya ya da seslere aşırı duyarlı olmasıdır.

Bu belirtilerden biri veya birkaçı olması durumunda ailelerin mutlaka bir çocuk psikyatristine başvurmaları gerekir.

Kaynak: Bültenler