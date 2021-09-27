Otizmde engelleri eğitimle aşmak: Üniversiteyi kazanan Nazım Özgün'ün hikayesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Otizmde engelleri eğitimle aşmak: Üniversiteyi kazanan Nazım Özgün'ün hikayesi

BBC - Haberler | Sağlık
Otizmde engelleri eğitimle aşmak: Üniversiteyi kazanan Nazım Özgün'ün hikayesi

Nazım, üç yaşında otizm tanısı aldıktan sonra annesi İrem Afşin ile özel eğitim yıllarından üniversite sıralarına uzanan bir yolculuğa başladı.

Nazım Özgün, otizmli olmayı bir 'farklılık' olarak tanımlıyor.

Nazım, üç yaşında otizm tanısı aldıktan sonra annesi İrem Afşin ile özel eğitim yıllarından üniversite sıralarına uzanan bir yolculuğa başladı.

İlkokul yıllarında okul kayıtları başta olmak üzere hayatın her aşamasında yaşadıkları zorluklara rağmen Nazım ilköğretimi ve liseyi başarıyla bitirdi ve bu sene Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümünü kazandı.

Nazım Özgün ve İrem Afşin ile Türkiye'deki otizmli bireylerin gereksinimleri, büyüme ve eğitim çağında karşılaşılan güçlükleri ve Nazım'ın üniversite sıralarına varan başarısını konuştuk.

Haber & Video: Neyran EldenGrafikler: Mesut Ersöz

BBC
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Şafak Sezer Düm Tek Tek Şevval Şahin Mustafa Keser
Spor Salih Uçan Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mahmut Özer Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otizmde engelleri eğitimle aşmak: Üniversiteyi kazanan Nazım Özgün'ün hikayesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 23:16:22. #1.12#