Otizm tedavisine katkı sağlayacak merkez SUBÜ'de kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otizm tedavisine katkı sağlayacak merkez SUBÜ'de kuruldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Otizm tedavisine katkı sağlayacak merkez SUBÜ'de kuruldu
21.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:11

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanan merkezle otizm hakkında tüm boyutlarıyla akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, programlar ve uygulamalar vasıtasıyla SUBÜ'nün kamu kurum ve kuruluşları, rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Merkezin temel misyonlarından biri toplumun otizmi ve otizmli bireyleri daha iyi tanıması olacak. Merkezde; otizmli bireylere yönelik olarak motorik özelliklere ilişkin ölçümler yapılacak, psikolojik destek sağlanacak, doğru beslenme önerileri verilecek, yenilenme ve rehabilitasyon konusunda ihtiyacı olanlara destek sağlanacak ve daha bir çok çalışma yapılacak. Merkez; rehabilitasyon ve entegrasyon kültürünü geliştirmek, her bireye yönelik sportif araştırma ve uygulama ile kulüp takımı sporcularının ve lisanslı bireysel sporcuların sağlık ve performans durumlarının saptanması, değerlendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi ile sportif başarının sağlanması amacıyla çalışmalar yürütecek.

Otizmin kişinin etrafıyla uygun ilişki kuramamasına neden olan bir gelişim bozukluğu olduğunu hatırlatan Rektör Sarıbıyık, "Bununla birlikte günümüzde tanısı basit testlerle erken konulabiliyor. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon otizmli bireylerin hayata kazandırılmasında oldukça önemli. Biz de bu konuda araştırmalar yapmak, otizmli bireylerin sosyal hayata kazandırılması ve becerilerini kazanmaları adına çalışmalar yapmak için bir uygulama ve araştırma merkezi kurduk. Spor Bilimleri Fakültesi'nde de bu doğrultuda çalışan hocalarımız bulunuyor. İnanıyorum ki burada elde edeceğimiz bulgular bu gelişim bozukluğunu daha da aydınlatacak, otizmin tedavisine ciddi katkı sağlayacak ve hem otizmli bireylerimize hem de ailelerine yardımcı olacaktır. Üniversite olarak topluma katkı sağlayacak çalışmalara imza atmak en büyük görevlerimizden. Bu görevimizi layıkıyla yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini...
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek Ekonomi
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de keşfedilen gaz, 2023 yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen gaz, 2023 yılında kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Bakan Dönmez, doğal gaz arama çalışmaları sırasında Erdoğan'a verdiği sözü yerine getirdi
Bakan Dönmez, doğal gaz arama çalışmaları sırasında Erdoğan'a verdiği sözü yerine getirdi
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir
Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Bektaş Veli Yaşar Güler Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Hadise Onur Saylak Yeşim Salkım Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Jose Sosa Can Bartu Caner Erkin Gökhan Gönül
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Otizm tedavisine katkı sağlayacak merkez SUBÜ'de kuruldu - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 16:23:29. #1.14#
title