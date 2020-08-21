Otizm tedavisine katkı sağlayacak merkez kuruldu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, merkezin temel misyonlarından birinin toplumun otizmi ve otizmli bireyleri daha iyi tanıması olacağı kaydedildi.

Merkezde otizmli bireylere yönelik motorik özelliklere ilişkin ölçümlerin yapılacağı, psikolojik destek sağlanacağı, doğru beslenme önerileri verileceği, yenilenme ve rehabilitasyon konusunda ihtiyacı olanlara destek sağlanacağı ve daha birçok çalışma yapılacağı belirtilerek, "Merkez, rehabilitasyon ve entegrasyon kültürünü geliştirmek, her bireye yönelik sportif araştırma ve uygulama ile kulüp takımı sporcularının ve lisanslı bireysel sporcuların sağlık ve performans durumlarının saptanması, değerlendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi ile sportif başarının sağlanması amacıyla çalışmalar yürütecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, erken tanı ve uygun rehabilitasyonun otizmli bireylerin hayata kazandırılmasında önemli olduğunu kaydetti.

Bu konuda araştırmayla otizmli bireylerin sosyal hayata kazandırılması ve becerilerini kazanmaları adına çalışmalar yapmak için bir uygulama ve araştırma merkezi kurduklarını kaydeden Sarıbıyık, şöyle devam etti:

"Spor Bilimleri Fakültesinde de bu doğrultuda çalışan hocalarımız bulunuyor. İnanıyorum ki burada elde edeceğimiz bulgular, bu gelişim bozukluğunu daha da aydınlatacak, otizmin tedavisine ciddi katkı sağlayacak ve hem otizmli bireylerimize hem de ailelerine yardımcı olacaktır. Üniversite olarak topluma katkı sağlayacak çalışmalara imza atmak en büyük görevlerimizden. Bu görevimizi layıkıyla yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA