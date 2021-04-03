Otizm Farkındalık Günü'nde Tarihi Kayseri kalesi maviye büründü
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Otizm Farkındalık Günü'nde Tarihi Kayseri kalesi maviye büründü

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | Güncel

Otizm Farkındalık Günü'nde Tarihi Kayseri kalesi maviye büründü Cumhuriyet Meydanı'nda renk cümbüşü havadan görüntülendi Tarihi Kayseri Kalesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizme farkındalık oluşturmak için mavi ışıkla donatıldı.

Otizm Farkındalık Günü'nde Tarihi Kayseri kalesi maviye büründü

Cumhuriyet Meydanı'nda renk cümbüşü havadan görüntülendi

KAYSERİ - Tarihi Kayseri Kalesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizme farkındalık oluşturmak için mavi ışıkla donatıldı. Havadan görüntülenen kalenin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki renk cümbüşü, kendine hayran bıraktı.

3'üncü yüzyılda Roma Dönemi'nde yapılan ve 6'ıncı yüzyılda Bizans Dönemi'nde daraltılan, Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat zamanında bugünkü şekliyle yeniden yapılan Kayseri Kalesi'nde farklı bir etkinlik düzenlendi. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi ışıkların yükseldiği Kayseri Kalesi'nde renk cümbüşü yaşandı. Havadan görüntülenen kale, kendine hayran bıraktı.

Öte yandan, yine Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Saat Kulesi'de mavi ışık ile donatıldı.

Otizm Farkındalık Günü'nde Tarihi Kayseri kalesi maviye büründü
Otizm Farkındalık Günü'nde Tarihi Kayseri kalesi maviye büründü
Otizm Farkındalık Günü'nde Tarihi Kayseri kalesi maviye büründü
Otizm Farkındalık Günü'nde Tarihi Kayseri kalesi maviye büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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