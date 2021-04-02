Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular
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Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular

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Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, gökyüzüne mavi balon uçurdu.

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, gökyüzüne mavi balon uçurdu.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek ve otizmin bir hastalık olmadığına vurgu yapmak için özel çocuklarla birlikte etkinlik düzenledi. "Otizme Mavi Işık Yak" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, merkezde eğitim alan özel öğrenciler ve öğretmenleri mavi kıyafetler giyerek mavi maske taktı. Ardından özel çocuklar, öğretmenleriyle birlikte gökyüzüne mavi balon uçurdu. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek ve Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Günnur Yıldırım'ın da katıldığı etkinliğin sonunda, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

"Mavi giy, mavi maske tak ve otizme mavi ışık yak"

Otizme farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledikleri söyleyen Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi Şefi Muhammed Alabay, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde, Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak farkındalık oluşturmak istedik. Herkesi bu farkındalığa davet ediyoruz. 'Mavi Giy, Mavi Maske Tak ve Otizme Mavi Işık Yak' diyoruz. Ayrıca bugüne özel, çocuklarımıza ufak hediyelerimiz olacak. Mavi balonları göklere uçurarak, otizme mavi ışık yakacağız" dedi. - İSTANBUL

Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular
Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular
Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular
Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular
Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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