Otizm Dayanışma Derneği ve aileler savcılığa suç duyurusunda bulundu

08.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:04

Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması iddiası üzerine okul müdürü açığa alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından inceleme için 2 müfettiş görevlendirilirken, Aksaray Otizm Dayanışma Derneği ve otizmli çocukların aileleri Aksaray Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.



Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılması talebi ve bu öğrenciler ile velilerinin, diğer öğrenci velileri tarafından yuhalanması iddiaları ilgili gündeme gelen okulun müdürü Kuddusi Kurt'un açığa alınmasının ardından Aksaray Otizm Dayanışma Derneği ve öğrenci velileri Aksaray Adliyesine giderek söz konusu muhtar ve diğer öğrenci velileri hakkında suç duyurusunda bulundu.



Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Cennet İnceöz (42), velilerin galeyana getirildiğini belirterek, "Buradaki bizim çocuklarımıza bu yanlış davranışlar yapılmış. Ayrıca bazı cahil diyorum, başka bir şey demiyorum, otizmin ne olduğunu bilmeyen bazı cahil veliler de hepsini zan altında bırakmıyorum, çünkü 350 veliden bunu yapan 15-20 tanesi. Diğerleri bizimle birlikte ağlıyor, bizimle birlikte gülüyor. Bizim çocuklarımızın görüntüleri, sesleri, onların çocuklarının psikolojisini bozuyormuş, rahatsız ediyorlarmış. Yani bunun için onlara söyleyecek bir sözüm yok. Sadece diyorum ki, Allah onlara da vermesin. Allah demek ki bize layık görmüş bunu, bize vermiş. İyi ki de benim çocuğum olmuş, şimdi düşünüyorum benim çocuğumu iyi ki Allah bana vermiş. ya onlar gibi bir aileye verseydi benim çocuğumun hali ne olurdu. Evet şu an Aksaray Adliyesine gidiyoruz. Dernek ve kişisel olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Muhtar için, muhtar ve yanındakiler için. Çünkü kimliklerini bilmiyorum. Diğerlerinin kimliklerini muhtar versin. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA