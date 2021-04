Otizm Bilinçli Aile Projesi ile 300 aileye eğitim verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukların gelişimi için başlattığı "Otizm Bilinçli Aile Projesi"ni tamamladı. Projeye kayıt yaptıran yaklaşık 300 aile, alanında uzman akademisyenlerle online olarak gerçekleştirilen eğitimlere katıldı.

Yaklaşık 300 ailenin kayıt yaptırdığı eğitim programı, pandemiden dolayı online olarak gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenler eşliğinde verilen eğitimde, ailelere 'otizmi tanılama ve nörolojik süreç', 'doğal öğretim yöntemleri', 'dil ve konuşma bozuklukları' ile 'davranış problemleri' konuları anlatıldı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli Fizyoterapist Bilge Yıldırım, otizmli çocuklarla ilgili çok fazla teori olduğunu ve Mersin'de ailelerin çocuklarıyla birlikte konunun uzmanlarına ulaşmakta zorluk yaşadıklarını belirterek, "Biz de bu yüzden ailelerimizi bu alanda çok ünlü profesör hocalarımızla bir araya getirdik. Çocuklarımızı ilk başta otizmi tanımlama sürecinden ele aldık. Daha sonra nörolojik sürecine geçtik. En önemli ve aile içinde zor olan davranış problemleri ve evde yapılabilecek aktiviteleri işlemledik. Son olarak ise dil ve konuşma eğitimi ile tam da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde sonlandırdık" diye konuştu.

"Ailelerimiz projeden çok memnun kaldılar, devamını da istiyorlar"

Projeyi "Otizm Bilinçli Aile Projesi" adıyla başlattıklarını ve ailelerin çok memnun kaldığını kaydeden Yıldırım, "Biz bu eğitimi online bir şekilde gerçekleştirdik. 300'e yakın kayıt aldık. Her oturumumuza ortalama 200 aile katılıyor. Tabi sadece aileler değil uzmanlar da bu oturumları takip ediyorlar. Katılan hocalarımız çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımız. İlk başta Mersin'deki kıymetli hocalarımız Fevziye Toros ve Çetin Okuyaz ile 'tanılama ve nörolojik süreci' konuştuk. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden çok kıymetli hocamız Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ile birlikte 'doğal öğretim yöntemleri' konusunu konuştuk. Otizmli çocukların en büyük problemi olan davranış problemlerini, bu alanın duayeni Bünyamin Birkan hocamız anlattı. Oturumlarımızda videolar oluyor. Soru-cevap kısmı oluyor. Aileler kafalarına takılan konularda her soruyu sorabiliyor. Bu şekilde uzmanlara ulaşabilme aileleri çok mutlu ediyor, çok rahatlatıyor. En son oturumumuzda; en önemli konulardan biri 'dil ve konuşma bozuklukları' da çok ünlü konuşma terapisti olan Nevzat Egemen Nakışçı hocamız tarafından anlatıldı. Ailelerimiz bu projeden çok memnun kaldı, devamını da istiyorlar. Biz de onları desteklemek için her zaman yanlarındayız" şeklinde konuştu. - MERSİN

