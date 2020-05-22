Otizimli Özcan'ın ramazan davulu çalma hayali gerçek oldu
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Otizimli Özcan'ın ramazan davulu çalma hayali gerçek oldu

VAN'da büyükşehir belediye ekipleri, otizmli 11 yaşındaki Özcan Karagülle'ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Otizimli Özcan'ın ramazan davulu çalma hayali gerçek oldu
22.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:23

VAN'da büyükşehir belediye ekipleri, otizmli 11 yaşındaki Özcan Karagülle'ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.Özcan Karagülle'nin, çok istediği ramazan davulu çalma hayali gerçek oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan ramazan davulcuları bu yıl vatandaşları sahura kaldıramadı. Her yıl ramazan davulcularını sabırsızlıkla sahur vakti evinin balkonundan heyecanla bekleyen otizmli Özcan Karagülle, bu yıl onları göremeyince üzüntü yaşadı. Ramazan davulcusu olmayı hayal eden Karagülle'nin annesi Hatice Karagülle, durumu Van Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Bunun üzerine harekete geçen Sosyal Hizmetler ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Özcan'a doğum gününde süpriz yaşattı. 

Zabıta ekipleri, doğum günü pastası hazırlayıp, sahur vakti ramazan davulcusu ile birlikte Özcan'ın yaşadığı Altıntepe Mahallesin'e geldi. Ramazan davulcusu ve pastayla karşılaşan Özcan büyük mutululuk yaşadı. Pastanın mumlarına üfleyip kesen Özcan Karagülle, hayalini kurduğu davulu çaldı. Özcan Karagülle, kendisi ve ailesi için hazırlanan hediyeleri de Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç ve Engelli, Yaşlı Hizmetler Şube Müdürü Sibel Çıtakgül'ün elinden aldı. Yaşananlar karşısında duygulanan anne Hatice Karagülle, "Özcan ramazan ayının başından bu yana davulcu görmediği için sürekli bu talebini dile getiriyordu. Ben de yasak olduğunu ona söyledim. Ama ne yazık ki anlatamadım. Çok üzülünce de durumu mecburen Van Büyükşehir Belediyesi'ne illettim. Sağ olsun yetkililer bizi kırmadı ve doğum gününde buraya gelerek oğlumun talebini yerine getirdi. Ben bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden milletimizden razı olsun" dedi. 

Özcan'ın talebini yerine getirdikleri için çok mutlu olduklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç ise "Bu yıl koronavirüs nedeniyle yıllardır geleneğimiz olan davulcular yoktu. Özcan da bu yıl sahurda davul sesi duymayınca çok üzülmüş. Annesi de bize bu talebi iletince ekipler olarak Özcan'a doğum gününde bir sürpriz hazırladık. İsteği olan davulu ve zurnayı onun yanına getirdik. Kendisi bu sürprizi görünce çok sevindi. Onun bu sevinci bizi de çok mutlu etti" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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