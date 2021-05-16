OtherSide Talents yayını devam ediyor!
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OtherSide Talents yayını devam ediyor!

OtherSide Talents yayını devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yayın son hızla devam ediyor!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından birinin başlattığı dijital espor eğitim programı OtherSide Talents yayını şu anda devam ediyor. Yayını şu anda aktif olarak 110 kişi izliyor.

Marqnue'nin konuk olduğu hafta sonu etkinlikleri yayını yaklaşık yarım saat önce başladı. Espor ekosistemi ve Valorant'ın konuşulduğu program şu anda son hızıyla devam ediyor. Eğer siz de bu söyleyişiye katılıp Salih Onaran'ın konuşmalarını dinlemek istiyorsanız OtherSide Esports Twitch kanalını ziyaret edebilirsiniz. Kanala hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Yayın boyunca chat üzerinden sorularınızı sorup cevaplarınızı alabilirsiniz. Konuşulan konular hakkında kendi fikirlerinizi de belli etmeyi unutmayın.

Playerbros ekibi olarak keyifli seyirler dileriz!

Kaynak: Playerbros

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