OtherSide Esports kadın VALORANT takımı ile yollarını ayırdı!
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OtherSide Esports kadın VALORANT takımı ile yollarını ayırdı!

OtherSide Esports kadın VALORANT takımı ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

OtherSide Esports kadın VALORANT kadrosu olan Rouge ile yollarını ayırdığını duyurdu. Tecrübeli takım sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi tüm oyuncular ile yollarını ayırdıklarını ancak Esra "Cleopatra" Çolak'ın içerik üreticisi olarak takım bünyesinde kaldığı belirtildi.

Başarılı takım dün Girls House GG Turnuvası'nda H grubunu 2. bitirdi ancak round 1 aşamasında Chatbanned takımına 2-0 kaybedip turnuvaya veda etti.

OtherSide Esports yaptığı paylaşım ile yollarını ayırdığı oyunculara başarılar dilemeyi ihmal etmedi. Kadın VALORANT kadroları espor sektöründe gittikçe büyüyor ve OtherSide'dan ayrılan oyuncuların yakın bir zamanda bir takım bulması olası. Playerbros olarak bizde ve kadrodan ayrılan oyunculara başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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