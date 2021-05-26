OtherSide Esports Grown ile anlaştı!
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OtherSide Esports Grown ile anlaştı!

OtherSide Esports Grown ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon yeni oyuncusunu duyurdu!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan OtherSide Esports Grown ile anlaştı. Organizasyon Ada Taşkın ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Bizi nice zaferlere, başarılara ulaştıracak yeni bir isim; Ada 'Grown' Taşkın aramıza, ailemize hoş geldin! Bütün kalıpları, sıradanlıkları unut. Öteki tarafa geçmeye hazır mısın?

Duyuru paylaşımının yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Organizasyonlar başarıya giden yolda birçok oyuncu transfer ediyor. Bu transferlerin bazıları olumlu sonuç verse de bazıları olumsuz sonuçlanıyor. Takım kimyası burada büyük bir öneme sahip. Yeni PUBG turnuvalarında transferin olumlu sonuç verip vermediğini göreceğiz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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