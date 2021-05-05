OtherSide Esports Genç Yeteneklerine başvuru devam ediyor!

Espor kariyerine ne dersiniz?

Ülkemizin kısa sürede başarıya ulaşan espor organizasyonlarından biri olan OtherSide Esports Genç Yeteneklerine başvuru devam ediyor. Organizasyon duyuru paylaşmını Twitter ve Instagram hesapları üzerinden paylaştı.

Eğer sen de Valorant'da profesyonel oyuncu olmak istiyorsan ve bu geleceğe başlangıç yapmak istiyorsan doğru yerdesin. Başvuru linki üzerinden hemen başvur ve Other Side Esports'da oynama şansını yakala. Başvuruda sorulan sorular ise şu şekilde:

İsim Soyisim

Yaşınız

Telefon Numarası

DISCORD ID

Riot ID

Daha Önce FPS oyunları geçmişiniz var mı? Evet ise hangi oyunlarda belirtiniz.

Daha önce herhangi bir espor takımında yer aldınız mı?

Güncel VALORANT rank seviyeniz nedir?

Oyun içerisinde ANA ROLÜNÜZ nedir?

Kendinizi takım kaptanı olarak görüyor musunuz?

Günlük oyun için ortalama aktiflik süreniz ne kadar?

Online olduğunuz saat aralığı nedir?

VALORANT turnuvalarında herhangi bir başarı sağladınız mı? Sağladıysanız lütfen belirtin.

Kendinizden biz OtherSide ekibine biraz bahsedebilir misiniz?

Discordumuza katıldınız mı?

Yukarıdaki soruları doldurduktan sonra yapmanız gereken şey ise çok basit, arkanıza yaslanıp başvuruların sonuçlanmasını beklemek. Başvuru formuna ulaşmak için .

Kaynak: Playerbros