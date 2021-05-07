OtherSide Esports Akademi başvuruları tamamlandı!

OtherSide Esports, Türkiye'nin ilk dijital akademi kampını başlattı.

Ülkemizin kısa sürede başarıya ulaşan espor organizasyonlarından biri olan OtherSide Esports Akademi takımı başvuruları tamamlandı. Organizasyon başvuruların tamamlandığının paylaşmını Twitter ve Instagram hesapları üzerinden paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde başlayan başvurular büyük bir ilgi gördü. Organizasyonun yaptığı paylaşımda 1000'in üzerinde başvuru aldığını duyurdu. Bu sayı muhtemelen ülkemizdeki oluşan akademi takımları başvuruları arasında en çok başvuruya sahip form oldu. OtherSide Esports, böylelikle Türkiye'nin ilk dijital akademi kampını başlatmış bulunuyor.

Buna ek olarak organizasyon geçtiğimiz günlerde eski 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Ahmet Cihan "mean" Battal ile anlaştı. Böylelikle BBL Esports'a transfer olan Serhat "MUJ" Yüksel'in yerine alınacak oyuncu da belli olmuş oldu.

Playerbros olarak hem akademi takımındaki oyunculara hem de "mean"e başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros