Other Side Esports Sabotaj kadrosu duyuruldu!
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Espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu Other Side Esports Sabotaj kadrosunu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Organizasyon 5 as, 2 yedek, 1 koç ve 1 analist olarak toplamda 9 oyuncu/teknik ekiple anlaşma imzaladı. Organizasyonun anlaştığı kadro şu şekilde:
As Oyuncular
Atakan "PRIZEY" Düzgünsıvacı
Uğurcan "ROMPATY" Bilen
Hamza "REDCISE" Zehir
Efekan "PEEFZ" Demir
Umut "MOJII" Gün
Yedek Oyuncular
Abdullatif "KROKLİ" Çağın
Kaan "DEEPS" Takos
Koç ve Analist
Ahmethan "KRAEUS" Mollaoğlu (Koç)
Eren "HELMEDIC" Altay (Analist)
Playerbros olarak Other Side Esports'a ve anlaşılan ekibe başarılar diliyor, şampiyonluk haberlerini yapmayı dört gözle bekliyoruz!
Kaynak: Playerbros