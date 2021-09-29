Otellerin sitelerini kopyalayıp, tatilcileri dolandırdılar

AYDIN'In Didim ilçesinde, turizm sezonunda faaliyet gösteren lüks otellerin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan tatilcileri yaptıkları rezervasyonlarla dolandırdı. Dolandırıcıların, bölgede hizmet veren sadece bir otelin kopya sitesi üzerinden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Didim'de, turizm sezonunda faaliyet gösteren lüks otellerin web sitesini kopyalayan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan tatilcileri yaptıkları rezervasyonlarla dolandırdı. Dolandırıcıların, bölgede hizmet veren sadece bir otelin kopya sitesi üzerinden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Dolandırılan vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnternet siteleri kopyalanan lüks otel sahipleri tarafından yapılan şikayetler üzerine dolandırıcıların açıkları siteler kapatıldı.

2022 yazının erken rezervasyonlarının başladığını belirten Özden, "Yakında kış turizmi ve kaplıca turizmi de başlayacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mağdur olmaması için internet üzerinden rezervasyonlarda dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.