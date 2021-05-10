Otellerin eğitimli "hijyen timleri" güvenli tatil için tedbirlerden taviz vermiyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri sıkı bir şekilde uygulayan, turizmin en önemli unsurlarından biri olan ve "hijyen timi" olarak adlandırılan turizm çalışanları, misafirlerin sağlıklı ve keyifli bir tatil yapmalarına önemli katkı sağlıyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri sıkı bir şekilde uygulayan, turizmin en önemli unsurlarından biri olan ve "hijyen timi" olarak adlandırılan turizm çalışanları, misafirlerin sağlıklı ve keyifli bir tatil yapmalarına önemli katkı sağlıyor.

Havalimanından otellere kadar turizm sektörünün her kademesinde uygulanan Güvenli Turizm Sertifika Programına dahil olan işletmelerin sayıları her geçen gün artıyor. Şu ana kadar sertifika almaya hak kazanan 10 binden fazla işletme, programda yer alan 152 kriteri eksiksiz yerine getiriyor.

Sertifika alan işletmenin çalışanları da öncelikli aşılamaya dahil edilerek, riskler en aza indiriliyor.

407'si 5 yıldızlı otel ve tatil köyü konseptinde Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 899 konaklama tesisine sahip Antalya'da, "hijyen timleri" olarak nitelendirilen otel çalışanları, güvenlikten, lobiye, odalardan restoranlara, oyun alanlarından sahil bandına kadar her alanda salgına karşı alınan tedbirleri tavizsiz uyguluyor.

AA ekibi otel personelinin bu özverili çalışmalarını görüntüledi. Otelin girişinde karşılanan misafirlerin HES kodları sorgulanıyor, maske takıp takmadıklarına bakılıyor, takmayanlara ise maske veriliyor. Misafirlerin valizlerini alan görevliler de gerekli dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdikten sonra odalarına taşıyor.

Misafirlerle temas halindeki personel ise maskenin yanı sıra siperlik eşliğinde hizmet veriyor. Mutfak bölümünde de güvenli bölge içinde misafirlerin talep ettikleri yiyecekler, personel tarafından hazırlanıp, sunuluyor.

"Özverili ve titiz bir şekilde çalışıyorlar"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, turizmin her kademesinde salgın tedbirlerinin en iyi şekilde uygulandığını söyledi.

Turizmin olmazsa olmazları arasında yer alan turizm çalışanlarının da salgın konusunda bilinçli olduklarını, salgın başladığı andan itibaren belli periyotlarla eğitime tabi tutulduklarını anlatan Atmaca, "Turizmin sacayaklarından birisi kaliteli ve kalifiyeli personelimiz. Misafirlerimizin memnun şekilde işletmelerimizden, ülkemizden ayrılmasında en önemli rol turizm çalışanlarına düşüyor. Onlar salgın sürecinde de özverili ve titiz şekilde çalışmalarını yürütmekteler." diye konuştu.

Otellerde maske, mesafe ve hijyen kurallarının en iyi şekilde uygulandığını vurgulayan Atmaca, turizm çalışanlarının aşılama çalışmalarının sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Teması azaltmak için bazı hizmetler dijital ortama taşındı

Belek Turizm Merkezi'nde dünyaca ünlü isimlerin de ağırlandığı otelin satış pazarlama sorumlusu Gürsel Kaya, salgın sonrası hijyen konusunda daha farklı kriterlerin uygulanmaya başlandığını söyledi.

Personelin hem kendi hem de misafirlerin sağlıklarını korumak amacıyla öncelikle belli bir eğitime tabi tutulduklarını anlatan Kaya, eğitimlerin belli periyotlarla da devam ettiğini belirtti.

Çalışanların açık ve kapalı tüm alanlarda maskelerini taktıklarına değinen Kaya, hem kişisel hem de bulundukları bölgenin hijyenine özen gösterdiklerini bildirdi.

Oda ve lobilerin de görevliler tarafından sık sık dezenfekte edildiğini aktaran Kaya, "Teması azaltmak için online hizmete daha fazla ağırlık verdik, bunun içinde otelimizi teknolojik açıdan yeniledik. Misafirlerimiz oda kartlarına gereksinim duymadan kapılarını açıyorlar, odadaki klima ve ışık sistemleri de cep telefonlarına yüklenen bir aplikasyon ile kullanabiliyorlar, yine taleplerini dijital ortamdan bize iletebiliyorlar." diye konuştu.

Malzemeler her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor

Otelin eğlence departmanında çalışan Taha Tulga, misafirlerle gerçekleştirdikleri aktivitelerde salgın kapsamında belirtilen 14 kurala tavizsiz uyulduğunu söyledi.

Misafirlerin kullanacağı malzemelerin ve alanların da her kullanımdan sonra dezenfekte edildiğini vurgulayan Tulga, "Hem kendimiz hem de misafirlerimizin güvenli bir tatil yapabilmeleri için tüm kurallara harfiyen uyuyoruz." dedi.

Otelin spor aktiviteleri bölümünde çalışan Jenia Tronko da özellikle sosyal mesafeye büyük önem gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun