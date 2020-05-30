Otellere sertifika fiyatları belli oldu
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Otellere sertifika fiyatları belli oldu

KORONAVİRÜS (Covid-19) salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda otellerde 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' dönemi başlıyor.

Otellere sertifika fiyatları belli oldu
30.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:57

KORONAVİRÜS (Covid-19) salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda otellerde 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' dönemi başlıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), oteller ve restoranlar için yatak kapasitesi ve metrekare büyüklüklerine göre sertifika ücretlerini açıkladı. Buna göre, sertifika bedeli 600 ve üzeri yataklı şehir otelinde 2 bin 200 TL iken resort otelde 2 bin 600 TL olarak belirlendi.

Otellerde 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' döneminin başladığını açıklayan TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Covid-19 nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak ve kısıtlamalar kalktıktan sonra ziyaretçilere sağlıklı bir tatil imkanı sunmak için son dönemde çok yoğun çalıştıklarını kaydetti. Çorabatır, "Salgın boyunca kendimizi ve ailemizi korumak için evlerimizde aldığımız önlemlerin çok daha fazlasını turistik tesislerimizde alacağız. Oteller evlerimizden bile temiz olacak. Ziyaretçilerimize sağlıklı bir tatil ortamı yaratmak için diğer ülkelerin çok ilerisinde önlemleri ivedilikle uygulamaya geçirdik. Bu çerçevede Bakanlık genelgesine ek olarak, konaklama sektörü olarak, ziyaretçilerimizin ve personelimizin güvenliği için, hijyen önlemlerinde hem belgeleme hem de sertifikasyon yöntemlerine karar verdik" dedi.

ÜÇLÜ KORUMA KALKANIPek çok Avrupa ülkesi henüz alacağı önlemlere karar vermeye çalışırken, haftalardır yapılan çalışmalarla, üçlü bir koruma sistemi benimsendiğini belirten Sururi Çorabatır, "Öncelikle istisnasız tüm tesisler Bakanlık genelgesindeki kuralları yerine getirecekler. Ardından turizm işletmeleri ziyaretçilere daha fazla güven vermek için hijyen ve açılış çalışması yapacak. Konaklama sektörüyle yıllardır çalışan yerli ve yabancı şirketler, kullanılacak malzemelerden personelin eğitimine kadar pek çok konuyu içeren çalışmanın ardından, açılış şartlarının yerine getirilmesini sağlayacak. Son olarak da uluslararası denetim firmaları, hak eden otellere tüm dünyada geçerliliği olan 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' verecek" diye konuştu.GİZLİ MÜŞTERİLER DENETLEYECEKÇorabatır, sertifika almak isteyen otellerin, tüm dünyada konaklamadan havacılığa, otomobil sektöründen restoranlara kadar geniş bir spektrumda hizmet veren uluslararası şirketlerin otellerde yapacakları yerinde denetimlerle belgelerini alacağını kaydetti. Sertifikalara konulacak olan karekod sistemiyle tüm müşterilerin kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebileceğini belirten Çorabatır, "Aylık olarak gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı ise habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecekler" dedi.TÜRKAK ONAYLISertifikanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ve 2020 yaz sezonundan itibaren geçerli olacağını da belirten Çorabatır, "Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon kurumları ile belge alımı belirlenmiştir. Söz konusu belgenin alınmasıyla turizm sektöründeki normalleşmenin de hızlanacağı, hijyen ve Covid-19 önlemleri konusuna tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemde, bu konularda önlemelerini alan işletmelerin öncelikle tercih edileceği beklenmektedir. Uygulama gönüllülük esasına dayalı olup, tesisler açısından zorunluluk teşkil etmemektedir" diye konuştu.SERTİFİKA FİYATLARIKonaklama ve yeme içme tesislerinin sertifikasyon fiyatları şöyle:

"Resort otel 0-40 yatak 400 TL, 41-999 yatak 1500 TL, 1000 ve üzeri yatak 2 bin 600 TL. Şehir oteli 0-40 yatak 400 TL, 41-199 yatak 1200 TL, 200-599 yatak 1400 TL, 600 ve üzeri yatak 2 bin 200 TL. Müstakil yeme-içme tesislerinde 0-399 metrekare 400 TL, 400-799 metrekare 750 TL, 800 metrekare ve üzeri 1250 TL." Fiyatlara; belge ve etiket bedeli gibi denetiminden doğabilecek her türlü masraflar ile ulaşım ve denetim için yapılacak diğer masraflar dahil. Fiyatlar 2020 yılı sonuna kadar geçerli olarak aylık bazda KDV hariç uygulanacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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