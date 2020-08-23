Otellere 'izolasyon odası' şartı
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Otellere 'izolasyon odası' şartı

TÜRKİYE'ye tatile gelen ve Covid-19 teşhisi koyulan turistler, talepleri halinde aynı otelde yakınlarıyla birlikte izolasyon odalarında konaklayabilecek ve odalarının dışına çıkamayacak.

Otellere 'izolasyon odası' şartı
23.08.2020 08:48 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:52

TÜRKİYE'ye tatile gelen ve Covid-19 teşhisi koyulan turistler, talepleri halinde aynı otelde yakınlarıyla birlikte izolasyon odalarında konaklayabilecek ve odalarının dışına çıkamayacak. Turistler için izolasyon odası ve şartlarını yerine getirmeyen otellerin işletme faaliyetlerine son verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Güvenli Turizm Sertifikası' kapsamındaki 'Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'nde değişikliğe gidildi. 'İzolasyon Odaları' başlıklı yeni değişiklikle Türkiye'ye tatile gelen ve Covid-19 teşhisi koyulan turistler, talepleri halinde aynı tesiste yakınlarıyla birlikte izolasyon odalarında konaklayabilecek ve odalarının dışına çıkamayacak. Konut adresi yurt dışında olan misafirin; Türkiye sınırlarına girdikten sonra veya konaklama sürecinde Covid-19 teşhisi koyulması, sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediğinin belirlenmesi ve misafirin talebi halinde aynı tesiste konaklama sözleşmesinde belirtilen süre ile koşullarda konaklaması sağlanacak. Covid-19 tespit edilen turist ve yakınlarına konaklama süresince misafir izolasyon odalarında kalacaklarına ve oda dışına çıkamayacaklarına ilişkin imza karşılığı yazılı bildirim yapılacak. 

TESİSE GÖRE İZOLASYON ODASI SAYILARICovid-19 teşhisi koyulan turist ve yakınları için tesislerin toplam oda sayısına göre izolasyon oda sayıları da şöyle belirlendi: "50 misafir odasına kadar 1 adet, 51- 100 misafir odası için 2 adet, 101- 150 misafir odası için 3 adet, 151- 200 misafir odası için 4 adet, 201- 250 misafir odası için 5 adet, 251- 300 misafir odası için 6 adet, 301- 350 misafir odası için 7 adet, 351- 400 misafir odası için 8 adet, 401- 499 misafir odası için 9 adet, 500 ve üzeri misafir odası için 10 adet."DİĞER ODALARLA FİZİKSEL AYRIMMisafir izolasyon odaları, diğer misafir odalarıyla en az temasta olacak şekilde, aynı kat ve blokta düzenlenecek. Düzenlendikleri kat veya blokta normal misafir odaları bulunmayacak veya 2'şer misafir odası boş bırakılacak şekilde bir uçta toplanarak koridorda fiziksel ayrımı sağlanacak. Misafir izolasyon odalarında konaklayan misafirlere, konaklama sözleşmelerinde belirtilen süre boyunca odalarından çıkmaksızın, sözleşme koşullarına uygun olarak yiyecek- içecek sevisi ve oda temizlik hizmeti verilecek. TURİST İÇİN ÖZEL PERSONELİzolasyona alınan misafire servis- kat hizmeti verecek personel belirlenecek. İzolasyon servis personelinin çalışma koşulları, ek hizmet bedelleri, koruyucu ekipmanı, misafire yaklaşım mesafesi ve koşulları, servis öncesi ve sonrası uygulayacakları kişisel temizlik ve hijyen kurallarının da yer aldığı 'izolasyon personeli protokolü' hazırlanacak ve sözleşmeleri yapılacak. Bu personele ayrı hijyen ve sağlık eğitimi verilecek. Misafir izolasyonu süresince izolasyon personelinin mümkünse tesiste konaklaması sağlanacak. Personelin sık sık sağlık durumları izlenecek. KULLANILACAK ÜRÜNLER AYRI TUTULACAKMisafir izolasyon odalarına servis- kat hizmeti veren personel maske, koruyucu siperlik ve her kullanımdan sonra değiştirilmek üzere tek kullanımlık eldiven kullanacak. Her kullanımdan sonra tek kullanımlık kıyafet, eldiven ve maskenin diğer atıklardan ayrı bertarafı sağlanacak. Her bir aşamaya ilişkin izlenirlik kayıtları tutulacak. Misafir izolasyon odalarının havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri ve servis bulaşıkları ayrı toplanacak ve diğer misafir kirlileri ile temas ettirilmeksizin en az 60 derecede yıkanacak. GENELGEYE UYMAYAN İŞLETMELER KAPATILACAK

'Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerinin sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya Covid-19 teşhisi koyulan ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin ve yakınlarının genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla işletme faaliyetlerine son verilecek.


Kaynak: DHA

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