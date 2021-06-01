Otellerdeki hizmet üretim maliyetleri, oda satış fiyatlarının üzerinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otellerdeki hizmet üretim maliyetleri, oda satış fiyatlarının üzerinde

Otellerdeki hizmet üretim maliyetleri, oda satış fiyatlarının üzerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TÜİK verilerinden derlenen bulgulara göre, konaklamada üreticiden işletmelere (B-to-B), üreticiden tüketiciye (B-to-C), üreticiden yurt dışına (B-to-E) olmak üzere, üretilen hizmetin vergiler hariç satış fiyatı, 12 aylık ortalamalarla Nisan 2021'de yüzde 23,26 arttı.

TÜİK verilerinden derlenen bulgulara göre, konaklamada üreticiden işletmelere (B-to-B), üreticiden tüketiciye (B-to-C), üreticiden yurt dışına (B-to-E) olmak üzere, üretilen hizmetin vergiler hariç satış fiyatı, 12 aylık ortalamalarla Nisan 2021'de yüzde 23,26 arttı. Otellerin vergiler dahil oda fiyatları ise iç pazarda 4 ayda yüzde 6 dolayında artış gösterdi.

2019 yılında otel hizmetleri üretim yapma fiyatlarındaki artış, oda fiyatları artışının çok üzerinde idi. Bu eğilim 2020'de tersine döndü. Ancak yılbaşından Nisan 2021'e kadar yeniden üstüne çıktı. Otellerin vergiler dahil oda fiyatları iç pazarda 4 ayda yüzde 6 dolayında artarken vergiler hariç üretim satış fiyatları yüzde 20 dolayında yükseldi.

Ülke genelinde durum ne

Üretim yapan hizmetler sektörünün; vergiler hariç satış fiyatının seyrini inceleyen, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Nisan 2021 sonuçları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre H-ÜFE; Nisanda Türkiye'de yüzde 3,43 arttı. Bu artış 2019 Nisan ayına göre yüzde 26,26 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 18,76 oldu. - ANTALYA

Otellerdeki hizmet üretim maliyetleri, oda satış fiyatlarının üzerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Restoranların açılışını 35 metrelik kebap yaparak kutladı
Restoranların açılışını 35 metrelik kebap yaparak kutladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Süleyman Soylu Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat Seda Sayan Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otellerdeki hizmet üretim maliyetleri, oda satış fiyatlarının üzerinde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 23:13:28. #1.15#

title