Otellerde Tp-Link Dönemi





TP-Link, orta ve küçük ölçekli kuruluşlara yönelik ağ ürünlerinde de iddialı. Bu yıldan itibaren Türkiye'de kurumsal pazara daha fazla odaklanan şirket, konaklama sektöründe faaliyet gösteren pek çok kuruma ağ çözümü sağladı.



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Farklı ağ ürünleriyle küçük bir pansiyondan beş yıldızlı otele değin her ölçekte kurumun ihtiyacı olan çözümü sunabilen TP-Link, başta yönetilebilen ve yönetilemeyen ağ anahtarları (switch), kolay kullanımlı erişim noktaları (access point) ve dış mekan ağ çözümleriyle konaklama sektöründeki kuruluşların ağ gereksinimini karşılayabiliyor.







Türkiye geneline yayılmış çözüm ortakları aracılığıyla kurumsal müşterilere hizmet veren TP-Link, ağ ihtiyacının belirlenmesi, projelendirilmesi, ürünlerin sağlanması, kurulumu ve satış sonrası destek hizmetlerini kapsayan paket bir çözüm sağlıyor. Geniş ürün yelpazesi ve fiyat seçeneği sayesinde az odalı ve katlı bir konaklama mekanından, geniş alana yayılmış ve çok odalı bir yapıya değin farklı büyüklükteki kurumlara çözüm sunabiliyor. Son dönemde yurtdışında İtalya'dan (Hotel Villa Madruzzo) Yunanistan'a (Levante Aqua Sol Hotel – Patmos Aktis Suiets&SPA), Kolombiya'dan (Barranquilla Plaza) BAE'ye (Bin Majid Beach Resort) farklı ülkelerde pek çok otele ağ çözümleri kuran şirket, Türkiye'de de Hampton By Hilton, Susesi Hotel, Familya Otel, Kapris Otel, Kilimli Pansiyon gibi konaklama sektöründe faaliyet gösteren kurumlara ağ çözümleri sundu.



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Konaklama sektöründe referans listesini sürekli artıran TP-Link, marka bağımsız çalışan, kolay kurulup yönetilebilen, kaliteli ve uygun fiyatlı ağ ürünleriyle kurumsal pazarda 2018 yılında daha da iddialı olacak.



