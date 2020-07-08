Otellerde tatiller, önlemlerle sürüyor
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Otellerde tatiller, önlemlerle sürüyor

KORONAVİRÜS salgınının gölgesinde başlayan turizm sezonunda, tatil için otelleri tercih edenler önlem alarak, stres atmaya devam ediyor.

Otellerde tatiller, önlemlerle sürüyor
08.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:31

KORONAVİRÜS salgınının gölgesinde başlayan turizm sezonunda, tatil için otelleri tercih edenler önlem alarak, stres atmaya devam ediyor. Çeşme'de, otellerin koyduğu kurallar ve aldıkları önlemlere güvendiğini belirten misafirler, ortak alanlarda maskelerini takıp, ellerini sürekli dezenfekte ediyor.

Koronavirüs nedeniyle tüm sektörler gibi bir süre hizmet veremeyen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkardığı genelgeyle koronavirüse karşı önlemlerini alarak faaliyete başlayan otellerde vatandaşlar tatillerini sürdürüyor. Otellerin aldıkları önlemlerin yanı sıra müşteriler de birbirleri arasındaki sosyal mesafelerini koruyarak yazın tadını çıkarıyor. İzmir'in Çeşme ilçesindeki birçok otel personelinin hem cerrahi maske hem de siperlik taktıkları gözlenirken, otel içinde belirlenen yerlere de dezenfektanlar ve virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini gösteren bilgilendirme notaları yerleştirildi. Masa ve şezlonglar da sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak düzenlendi.

Genelge doğrultusunda önlemlerini aldıklarını belirten Aria Otel Genel Müdürü Yakup Karakoç, "Misafirlerimizin temel beklentisi, daha hijyenik ve sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilmiş bir ortam. Biz, girişten itibaren ateş ölçer ile misafirlerimizi kontrol ediyoruz ve bunları kayıt altında tutuyoruz. Son 14 günde misafirlerimizin yurt dışına gidip gitmediklerini öğreniyor ve eğer gitmişlerse bu bilgileri yerel yönetimlerle paylaşıyoruz. Restoranımızda masa ve sandalyelerimizi de sosyal mesafeyi gözeterek yerleştirdik ve sayılarını yarıya indirdik. Her yere dezenfektanlar yerleştirdik ve kişisel korunuma yönelik bildiriler koyduk. Misafirlerimizin ateşlerini sadece bir gün değil, her gün ölçüyoruz. Kısacası, ilk giriş yapıldığı andan, çıkış yapılan ana kadar hem otelimizi hem de misafirlerimizi sürekli olarak önlem altında tutuyoruz" dedi.'MASKESİZ DOLAŞMIYORUZ'Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini sürdüren Filiz Güler, "Otelde gerekli önlemler alınmış durumda. Her yerde dezenfektanlar ve herkese özel havlular var. Görüldüğü üzere otellerde çok fazla kişi yok. Kaldığım oteli zaten tanıyorum, her sene geldiğim bir otel, çok temiz olduğundan içim rahat. Otel içinde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve ortak alanlarda da maskesiz dolaşmıyoruz. Genel olarak tüm müşterilerin bu kurallara uyduğunu söyleyebilirim" dedi.Otelde konaklayan Gürcistan uyruklu turist Mzika Kariauli, "Ben 6 gündür tatil için buradayım ve ilçeyi çok sevdim. Sanırım gelecek sene de burayı tercih edeceğim. Denize gidiyorum, havuza giriyorum, kitap okuyorum. Oldukça da güzel yemekler var. Hepimiz maske takıyoruz ve her yerde dezenfektanlar var. Her şeyin temiz olduğunu söyleyebilirim. Güvenli bir yer olduğunu düşündüğüm için endişeli değilim" dedi.'KORKUYORUM, ANCAK ÖNLEMLERİMİ ALDIM'

Derinsu Duru ise, "Vaktim çok eğlenceli geçiyor. Havuza giriyorum, bazen denize giriyorum. Virüsten korkuyorum, ancak önlemlerimi de aldım. Sosyal mesafeyi koruyorum. İnsanlarla çok konuşmuyor ve onlara yaklaşmıyorum. Otel içinde değil ama dışarı çıkarken maskemi takıyorum. Diğer misafirler de kurallara uydukları için çok sorun çıkmıyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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