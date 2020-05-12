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Otellerde sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor

Otellerde sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor Bodrumlu turizmciler hazırlıklara başladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haziran ayında turizm sezonunu açmayı planlamasıyla birlikte Bodrum'lu turizmciler harekete geçti.

Otellerde sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor
12.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:16

Otellerde sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor

Bodrumlu turizmciler hazırlıklara başladı

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haziran ayında turizm sezonunu açmayı planlamasıyla birlikte Bodrum'lu turizmciler harekete geçti. Lüks otellerin restoranlarındaki masa sandalye aralıkları, şezlong aralıkları ölçülmeye başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde ayarlanan oteller personellerine eğitim vermeye hazırlanıyor.

Koran virüs (Kovid-19) salgını en çok turizm sektörünü vurdu. Dünya çapında duran turizm sektörüyle ilgili belirsiz bir tablo gözükürken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye için Haziran ayını gösterdi. Haziran ayında kısmi olarak yaz turizmi için otelleri açmayı planladığını açıklayan Bakan Ersoy, turizmcileri heyecanlandırdı.

Turizm yeniden şekilleniyor

Turizmin gözbebeği Bodrum'da ise restoran ve barlar hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Lüks oteller ise Korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alıyor. Birçok otel sosyal mesafe konusunda restoranları yeniden dizayn ediyor. Masa aralıklarını 2 metre 10 cm bırakan restoranlar sandalye aralıklarını ise 1,5 metre olarak hesaplıyor. Normalde 500 kişi kapasiteli bir otel restoranının mesafe ölçümü alınmasıyla neredeyse yarıdan fazla sandalye kaldırılarak 150 kişinin oturacağı bir şekle getiriliyor. Otellerin tam doluluğu yakalaması halinde ise otel restoranları yemek yeme saatlerini doluluğa göre ayarlamayı planlıyor. Oda numarasına göre 2 veya 3 gurup halinde restoranlara inecek olan yerli ve yabancı turistler yemekleri saatli olarak yiyecek. 500 kişilik bir otelin restoran kısmında sandalye sayısı 150'ye kadar düşeceği için gelen turistlere saatli olarak yemek verile bilecek. İlk gurup saat 18.00'da, 2'inci gurup saat 19.00'da, 3'üncü gurup ise saat 20.00'da restorana inip yemek yiye bilecek.

Şezlong aralıkları 2 metre

Restoranlarda uygulanan masa sandalye aralığı gibi deniz ve havuz kenarlarında bulunan şezlonglarda da sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor. Sosyal mesafe aralığını metre ile ölçen otel yetilileri şezlong aralığını 2 metre olarak ölçüyor. Lobi girişinde resepsiyon görevlisi ile turist arasında yaklaşık 1,5 metrelik bir mesafe olacak. Otele girişte kullanılan imza kalemleri bile tek kişilik olacak şekilde Bodrum'da hazırlıklar yapılıyor. Bodrum'da bulunan birçok otelin şimdiden ateş ölçer, el dezenfekteleri ve maske alımına başladığı öğrenildi. Bazı oteller ise kişiye özel el dezenfekte kutularını gelen turistlere vermeyi planlıyor.

Ambrosia Oteli Genel Müdürü İsmail Düşmez şimdiden restoran ayarlamalarını yaptıklarını belirterek "sosyal mesafe aralığı 1,5 ama insanlar oturduğu zaman sandalyeye bu mesafe yaklaşacak ister istemez. Biz 2 metre olarak hesaplıyoruz. 2 masa arası 2 metre 80 cm olarak ayarlıyoruz. Bizde artık ufak ufak tedbirlerimizi almaya başladık. Sosyal mesafeler belli, sandalye ve masa aralıkları belli, bu yüzde şimdiden otel restoranından başladık hazırlıklara. Sayın Bakanımızın yaptığı hareket planına göre hareket edeceğiz. Sayın bakanımız çok uğraşıyor turizmi canlandırmak için. Özellikle yurtdışı uçuşlarıyla ilgili büyük bir çaba sarf ediyor. Eğer bunu başara bilirse bizim için en büyük müjde bu olur. Sadece restoranlarda değil Şezlonglar arasında da sosyal mesafe olacak. Şenzlonglar arasında da 2 metre sosyal mesafe olacak. Resepsiyonda, yürüyüş yollarında bile sosyal mesafe olacak. Belirlenen her yere şeritler konulacak. Gelen misafirlerimiz otele girdiği andan itibaren sosyal mesafeyi koruyacak. Bu durum sadece gelen misafirlerimiz için geçerli değil kendi personellerimizde bu mesafeyi koruyacak. Herkes kendi departmanından ayrılmayacak" dedi.

Ramada otel Genel Müdür Yardımcısı - Satın alma Müdürü Umut Türkeş ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarına istinaden önlemlerini almaya başladıklarını belirterek "otelimizin restoranında masa ve sandalye mesafelerini ayarlamaya başladık 1,5 ve 2 metre aralıklarla düzenliyoruz. Havuz başındaki şezlonglarımızın mesafelerini de ayarlıyoruz. Resepsiyon girişlerimizde misafir geldiğinde iletişim mesafesini ayarlıyoruz. Sağlık Bakanlığının da açıklamış olduğu dezenfektasyon uygulamalarına başladık. İlaçlama sistemlerine başladık. Odalarımızda misafir konaklayıp gittikten sonraki temizlik ve dezenfekte işlemleri için personellerimize eğitim vermeye başladık."dedi.

Otellerde sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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