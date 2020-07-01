Otellerde öncelik fiyat değil, çarkın dönmesi
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Otellerde öncelik fiyat değil, çarkın dönmesi

Otellerde öncelik fiyat değil, çarkın dönmesiKORONAVİRÜS nedeniyle 1 Haziran itibarıyla 'yeni normal' süreçte yavaş yavaş açılmaya başlayan otellerde öncelikli hedef iç turizm ve para kazanmak yerine, çarkın dönmesini sağlayıp istihdamı korumak.

01.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:50

Otellerde öncelik fiyat değil, çarkın dönmesi

KORONAVİRÜS nedeniyle 1 Haziran itibarıyla 'yeni normal' süreçte yavaş yavaş açılmaya başlayan otellerde öncelikli hedef iç turizm ve para kazanmak yerine, çarkın dönmesini sağlayıp istihdamı korumak. Bu nedenle fiyatlarda yüzde 10-15 dolayında indirime gidildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve en çok da turizmi etkileyen koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de birçok otel kapılarını kapatmak zorunda kaldı. 1 Haziran'da başlayan 'yeni normal' süreçle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Güvenli Turizm Sertifikası' programı kapsamında, sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi 132 kriterden oluşan yeni tatil konseptiyle oteller yavaş yavaş açılmaya başladı.

İç turizm hareketliliğinin yavaştan başladığı, yurt dışı turizmle ilgili ülkelere göre kararların değiştiği süreçte oteller, Kasım 2019- Mart 2020 tarihleri arasındaki erken rezervasyon kampanya süreci bitmiş olmasına rağmen, oda fiyatlarında yüzde 10-15 dolayında indireme gitti. Bölge, otel ve oda özelliklerine göre fiyatlar değişmekle birlikte, her bütçeye uygun tatil imkanı bulunabiliyor.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ VAR

Turizmin başkenti Antalya başta olmak üzere tatil yörelerindeki otel fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, pandemi nedeniyle 2020 fiyatlarının doğal olarak düştüğünü açıkladı. Atmaca, "Zaten şu an tesislerin çok büyük bölümü kapalı. Yavaş yavaş açıyoruz. Ay sonuna kadar açılan tesis sayısı daha da çoğalacak. Ama fiyatlarda artış söz konusu değil, tam tersine düşüş, geriye gidiş var" dedi.

VİLLA VE BUNGALOVLARA CİDDİ TALEP

Villa, bungalov ya da apart satışlarının hem artığını, hem de fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Atmaca, "Çünkü ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Daha önceki yıllarda olmadığı kadar çok talep olduğu için. Böyle bir talep karşısında da fiyatlar yükseldi. Ama çoğunluğa bakmak lazım. Çünkü Türkiye'de villa ya da butik otel sayısıyla her şey dahil çalışan büyük tesislerin sayısı ters orantılı" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONRASI YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Yatak sayısı bakımından çok büyük kapasite olduğunu anlatan Atmaca, "1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde Antalya'da çok fazla tesis açılmaya başladı. Geçen cuma günü itibarıyla büyük gruplar da kapılarını açtı. Zannediyorum her şey dahil yine tercih edilen sistem olacak. 1 Haziran'dan beri öncelik Türk misafirler. Üniversite sınavlarının bitmesiyle daha fazla bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.

KAZAKİSTAN VE UKRAYNA

Yurt dışından ise ilk uçağın Kazakistan'dan geldiğini belirten Ülkay Atmaca, 1 Temmuz itibariyle de Ukrayna'dan uçuşların başlayacağını belirterek, "Şu an ağırlık Türk misafir ama Kazakistan ve Ukrayna olmak üzere yabancı turistlere de başlıyoruz. İşin güzel tarafı Antalya'da 1 Haziran'daki uçak sayısıyla 28 Haziran'daki uçak sayısı arasında çok ciddi fark var. Gelen uçakların büyük bölümü iç pazar olsa da bir hareket başladı. Üniversite sınavının bitmiş olması bu hareketliliğin artacağı yönünde" diye konuştu.

ALMANYA UMUDU

Almanya'da her şeyin normale döndüğünü, ama şahsi fikrinin siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı Türkiye'nin listeye alınmadığını söyleyen POYD Başkanı Atmaca, "Ama bu hafta perşembe günü sayın Dışişleri ve sayın Turizm bakanımızın Almanya ziyareti olacak. Ondan sonra Almanya'nın da Türkiye'yi güvenilir, seyahat edilebilir ülkeler listesine koymasını bekliyoruz" dedi.

RUSYA AĞUSTOSU BULUR

Rusya'da vakaların devam ettiğini kaydeden Atmaca, "Temmuz sonunu bulacak gibi görünüyor Rusya. Çünkü vaka sayısı günlük hala 7 binin altına düşmedi. Uçak planlamaları da muhtemelen temmuz sonu veya ağustos başı gibi olarak görünüyor" dedi.

SEKTÖR HAZIR

Sektör olarak hazır olduklarını belirten Atmaca, "Herkes sertifikasını hemen hemen aldı veya almak üzere. Antalya'da güvenilir turizm sertifikasına çok büyük ilgi var. Sertifika alan tesisler ve şu an açık olan tesisler bir adım önde. Çünkü şu anda tüketiciler özellikle tesisin açık olup olmadığı, pandemi döneminde bir deneyim yaşayıp yaşamadığını merak ediyor" diye konuştu.

YÜZDE 10-15 İNDİRİM

Sektör pandemiye erken rezervasyon döneminde yakalandığı için şu anda bitmiş olan erken rezervasyon dönemi indirimlerinin devam ettirildiğini de söyleyen Atmaca, "Çünkü sektörde hareketlilik sağlamak istiyoruz. Yüzde 10 ile 15 arasında indirimler söz konusu. Ama 2020'de zaten kimse para kazanmanın peşinde değil. Öncelik tesislerin yaşaması, insanların tatilini yapabilmesi ve istihdamı sabit tutmak istiyoruz. O yüzden hedefimiz sektörde çarkın dönmesi için fiyattan önce tatil yapacak tüketiciyi bulmak" dedi.

Otellerde öncelik fiyat değil, çarkın dönmesi

Kaynak: DHA

Manşet

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