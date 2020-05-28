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Otellerde 2020 yaz sezonu hazırlkları tüm hızıyla sürüyor

Otellerde 2020 yaz sezonu hazırlkları tüm hızıyla sürüyor ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu: " Önemli olan ülkemize turist gönderen ülkelerin kararı" " Güvenli ülke, güvenli tatil, güvenli kıyı bilincinde yola çıktık" Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da...

28.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:45

Otellerde 2020 yaz sezonu hazırlkları tüm hızıyla sürüyor

ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu:

" Önemli olan ülkemize turist gönderen ülkelerin kararı"

" Güvenli ülke, güvenli tatil, güvenli kıyı bilincinde yola çıktık"

ANTALYA - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, korona virüsle mücadele kapsamında kontrollü olarak normalleşme sürecine girmeye hazırlanıyor. 2020 sezonu planlamalarını yapmaya başlayan otellerin havuz başı ile sahillerdeki şezlonglar ve restoranlardaki masalar gibi ortak kullanım alanları da sosyal mesafe kurullarına göre dizayn ediliyor.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de alınan önlemlerle vaka sayılarında düşüş gözlendi. Normalleşme takvimini açıklaması ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haziran ayında turizm sezonunu açmayı planlamasıyla Antalya'daki turizmciler 2020 sezonuna merhaba diyebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Antalya'nın ünlü turizm destinasyonlarından olan Alanya'daki otellerde sezon hazırlıklarında havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar bütün alanlar tek tek elden geçiriliyor. Tadilatlarda özellikle dikkat edilen konuların başında hijyen gelirken, havuz başlarındaki şezlonglar ve restoranlardaki masalar gibi ortak kullanım alanları sosyal mesafeye uygun hale getiriliyor. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde masa sandalye aralıkları, şezlong aralıkları tek tek metreyle ölçülerek kurallara uygun olarak dizayn ediliyor.

"Önümüzü göremiyoruz ancak normalleşme süreci devam ediyor"

Ocak ayından beri pandemi sıkıntısının devam ettiğini söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı aynı zamanda Club Paradiso Otel Genel Müdürü Mehmet Dahaoğlu, korona virüs sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada hayatı alt üst ettiğini aktardı. Dahaoğlu, "Bilmediğimiz bir düşmanla karşı karşıyayız. Tabii turizm sektörü en çok etkilenen sektörlerin arasında keza oteller çok etkilendi. Normalde bizler mart ayı itibariyle otellerimizi sezona hazırlardık. Fakat bu sene halen hazırlığımız devam ediyor, bir türlü bitiremedik. Çünkü önümüzü göremiyoruz ancak normalleşme süreci devam ediyor" dedi.

"Güvenli ülke, güvenli tatil, güvenli kıyı bilincinde yola çıktık"

Korona virüs tedbirleri kapsamında otellerle ilgili yeni genelgelerin yayınlandığını aktaran Dahaoğlu, " Otellerde sertifikasyon programlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Departman müdürleriyle yapmış olduğumuz toplantıda bu genelgedeki maddeleri tek tek ele aldık. Burada en önemli nokta sosyal mesafe zira 1.5 metre mesafe kuralına mutlaka uymamız gerekiyor. Özelikle misafirlerimizin lobi, restoran, havuz ve sahil gibi ortak kullanım alanlarında mesafe kuralının önemine dikkat çekiyoruz. Bunla ilgili elimizde metreyle müşterimizin ortak kullanım alanlarını dolaşarak çeşitli düzenlemeler yapıyoruz. Otelde düzenleme ve hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda misafirlerimizin de bilgilendirmeleri çok önemli rol oynuyor. Bizler güvenli ülke, güvenli tatil, güvenli kıyı bilincinde yola çıktık. Güvenli turizmi vurgulamak zorundayız. Ben inanıyorum ki bu sürece misafirlerimiz çok çabuk alışacaktır" diye konuştu.

"Önemli olan ülkemize turist gönderen ülkelerin kararı"

Türkiye'ye turist gönderen ülkelerin alacakları kararlarında çok önemli olduğu ifade eden Dahaoğlu şunları söyledi: " Normalleşme süreci devam ediyor ancak biz ne yaparsak yapalım önemli olan ülkemize turist gönderen ülkelerin almış olduğu kararlar. Bu kapsamda da serbest dolaşım izinlerinin verilmesi gerekiyor. En çok ülkemize Rusya ve Almanya'dan turist geliyordu. Onlarda da normalleşme süreci başladı fakat henüz uçaklarla ilgili bir karar verilmiş durumda değil. Operatörler henüz paket satışı yapamıyorlar. Umut ediyoruz ki kısa süre sonra da Türkiye ile ilgili tatil satışları başlar.

Otellerde 2020 yaz sezonu hazırlkları tüm hızıyla sürüyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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