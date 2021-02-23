Oteller ve konaklama tesisleri Kovid-19'a karşı kapalı alanlara yönelik "filtre kriterleri"ne uyuma odaklandı

Oteller ve konaklama tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı getirilen "kapalı alanlarda HEPA filtre kullanma zorunluluğu"nun ardından yeni sürece uyum çalışmalarına odaklanırken, bir yandan da "Güvenli Turizm Sertifikası" alabilmek için kriterleri karşılamaya çalışıyor.

Oteller ve konaklama tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı getirilen "kapalı alanlarda HEPA filtre kullanma zorunluluğu"nun ardından yeni sürece uyum çalışmalarına odaklanırken, bir yandan da "Güvenli Turizm Sertifikası" alabilmek için kriterleri karşılamaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı, "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu genelgeyle oteller başta olmak üzere çeşitli tesislere yönelik bazı yeni kurallar getirmişti.

Temizlik ve hijyen kurallarına işaret edilen genelgede, "Havalandırma-klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek." ifadelerine yer verilmişti.

Oteller ve konaklama tesislerinde HEPA filtre kullanımı zorunluluğu getiren düzenlemenin ardından söz konusu işletmeler kriterleri karşılamak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Mart ayından itibaren geçilmesi planlanan "kademeli normalleşme" süreciyle birlikte bazı kısıtlamaların kaldırılması beklenirken, oteller ve konaklama tesisleri de yeni döneme uyum sağlamaya çalışıyor.

Bu çalışmalar, kapalı alanlarda metreküpe uygun sayıda mobil HEPA filtre kullanım zorunluluğuna uyumun yanı sıra "Güvenli Turizm Sertifikası" alabilmek için de önem taşıyor.

Söz konusu filtrelerin kullanımı, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Kriterleri" arasında da bulunuyor. Sadece sertifika almak isteyen kuruluşların değil, daha önce bu sertifikayı almış olanların da filtre kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor.

"Kapalı alanlarda HEPA 14 filtreli cihazlar tercih edilmeli"

HOSS Medical MedAir Genel Koordinatörü Dr. Turhan Tarçın, İçişleri Bakanlığı genelgesindeki uyarıların Kovid-19 salgınının yayılmasını önleme, halk sağlığını koruma ve farkındalığı artırma adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Kovid-19'a ilişkin çalışmalardaki bulgulara dikkati çeken Tarçın, "Bilimsel çalışmalar, Kovid-19'un açık alanlara nazaran kapalı alanlarda daha çabuk bulaştığını gösteriyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığının yayınladığı önlemler önemli." ifadelerini kullandı.

Tarçın, İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek önlemlerin önemine değinerek, hava yoluyla bulaşan virüsü engellemenin en etkili yolunun HEPA 14 filtreli cihazları kullanmaktan geçtiğini vurguladı.

Şirket olarak geliştirdikleri havalandırma cihazının özelliklerini anlatan Tarçın, şunları kaydetti:

"MedAir Havalandırma Cihazı, virüs, bakteri, mantar ve küfleri yüzde 99,99 minimalize ediyor. Virüs, bakteriden 500 kat daha küçük. Hava yoluyla buluşan virüs, bakteri, mantar, küf gibi zararlılardan korunmanın yollarından biri de HEPA 14 filtreli hava temizleme cihazlarının kullanılmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur