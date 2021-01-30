Oteller ücretli karantina merkezi haline geldi
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Oteller ücretli karantina merkezi haline geldi

30.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:33
Oteller ücretli karantina merkezi haline geldi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele eden ülkelerden Kanada'da salgına yönelik yeni tedbirler alındı. Yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye gelen yolculara zorunlu karantina uygulanacak.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele eden ülkelerden Kanada'da salgına yönelik yeni tedbirler alındı. Yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye gelen yolculara zorunlu karantina uygulanacak. 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuya ilişkin yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamalarının nasıl uygulanacağına dair bilgi vererek, "Hem yurt içinde hem de yurtdışında Covid-19 ile karşılaştığımız zorluklar nedeniyle şu anda seyahat etmenin doğru olmadığı konusunda hem fikiriz. Salgına yönelik tedbirleri şimdi uygulayalım, tatilleri planlayabileceğimiz daha iyi zamanlar gelecek" dedi.

Yeni kısıtlamalara göre, Kanada'ya gelen her yolcu, hava alanlarında zorunlu Covid-19 testi haricinde ek olarak PCR testi de yaptıracak. Federal hükümet, yolcuların test sonuçlarını alana kadar belirlenen konaklama noktalarında 3 gün kalmasını da zorunlu hale getirdi. Buradaki konaklama masrafları ise yolcular tarafından karşılanacak. Test sonuçları negatif çıkan yolcular, 14 günlük karantina kuralını evlerinde tamamlayabilecek.

Benzer önlemleri uygulayan Avustralya, çoğu yolcunun hükümet tarafından belirlenen bir otelde yetişkin başına 2 bin 800, 4 kişilik bir aile için ise 4 bin 620 Avustralya Doları karşılığında karantina altına alınmasını talep ediyor.

İngiltere de benzer önlemleri dün uygulamaya koyarak, yüksek risk taşıyan ülkelerden gelen yolcuların, masrafları kendilerine ait olmak üzere 10 gün boyunca otellerde karantinaya alınacağını bildirmişti. (İHA)

Kaynak: Tourism Today

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