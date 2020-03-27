Oteller, sağlık çalışanlarına kapılarını ücretsiz açtı Markalar, Türkiye'de koronavirüs ile mücadele en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yönelik bir biri ardına hediyeler açıklamaya başladı.

Markalar, Türkiye'de koronavirüs ile mücadele en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yönelik bir biri ardına hediyeler açıklamaya başladı. Kaynak: Dunya.com