Oteller Ne Zaman Açılacak? Otellerde Hangi Tedbirler Alınacak?
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Oteller Ne Zaman Açılacak? Otellerde Hangi Tedbirler Alınacak?

Oteller Ne Zaman Açılacak? Otellerde Hangi Tedbirler Alınacak?
05.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:44

Türkiye normalleşme sürecine girdi. Cumhurbaşkanı tarafından yeni normal olarak adlandırılan dönem için tüm sektörler hazırlıklarını yapmaya başladı.

Türkiye normalleşme sürecine girdi. Cumhurbaşkanı tarafından yeni normal olarak adlandırılan dönem için tüm sektörler hazırlıklarını yapmaya başladı. Yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte önem kazanan turizm sektörü de bunlardan biri. Tesislerde nasıl tedbirler alınacak? Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yanıtladı.

Normalleşme Sürecinde Turizm Sektörü

Türkiye normal hayata dönüyor! 65 yaş üstü 20 yaş altı vatandaşlar için kısıtlı da olsa sokağa çıkabilecek, 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş çıkış yasağı 15 gün sonra kaldırılacak, taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor, berberler/kuaförler, alışveriş merkezleri önümüzdeki hafta açılıyor, hastaneler Haziran'da hasta kabul etmeye başlayacak, sınavlar Haziran'da yapılacak, adliyeler de işbaşı yapacak. Yazın yaklaşmasıyla birlikte "Oteller ne zaman açılacak?" sorusu gündemde. Turizm sektörü de diğer sektörler gibi hazırlık yapıyor. POYD Başkanı Atmaca, Haber Global'e turizm sektörünün yeni normal döneme ilişkin hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oteller Ne Zaman Açılacak?

Haziran ayı başından önce Türkiye'de sonra dünya genelinde seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte hazırda bekliyor olacaklarını belirten Atmaca, kullanılan yeni sertifikasyon programında zaten uygulanmakta olan maddeleri daha kontrollü hale getirdiklerini, sosyal mesafeye dikkat edeceklerini, büfelerde sıraların oluşmayacağını, bar ve lobilerde oturma düzeninin değişeceğini, masa ve sandalyelerin azaltılacağını söyledi. Ayrıca her şey dahil otellerde aranan hizmetlerden açık büfenin de kesinlikle kaldırılmayacağını belirtti.

Bu Yıl Turizm Pek Hareketli Olmayacak

Otellerde yeni olarak ateşölçer, termal kameralar, büfelerde siperlikler, dezenfektanların olacağını belirten Atmaca'ya göre bu yıl turizm hareketi biraz yavaş olacak.

Kaynak: Tamindir

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