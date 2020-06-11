HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Oteller, Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak

Oteller, Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak Şehir ve resort otelleri Haziran itibariyle sınırlı olarak hizmete başladı.

11.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:25

Oteller, Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak

İSTANBUL - Şehir ve resort otelleri Haziran itibariyle sınırlı olarak hizmete başladı. Otelciler, Kurban Bayramı'na kadar tamamen hazır duruma geçerek misafirlerini ağırlamayı planlıyor.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin düzenlenen video konferansta, otellerin son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Haziran ayı itibariyle otellerin yeniden kapılarını açmaya başladığını söyleyen Eresin, ay sonuna kadar bu sürecin bir miktar daha hızlanacağını kaydetti. Eresin, Kurban Bayramı'na kadar ise otellerin tamamen hazır olacağını söyledi.

Bu süreçte otellerin yeniden çalışmalarına başladığını vurgulayan Eresin, "Haziran ayı itibariyle otellerimiz yeniden kapılarını açmaya başladı. Ay sonuna kadar bu süreç bir miktar daha hızlanacaktır. Temmuz ayı itibariyle en azından gidişatın nasıl olabileceğinin ilk işaretleri gelmeye başlayacaktır. Covid-19'dan en fazla etkilenen sektör tüm dünyada olduğu gibi turizm oldu. En son toparlanacak sektör de yine turizm olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da açıkladığı gibi, 1 Haziran'dan itibaren yerli turizm için normalleşmeye başlayan Türkiye, 15 Haziran'dan itibaren de dış turizme kapılarını açacak" dedi.

"Kurban Bayramı'na kadar oteller tamamen hazır olmuş olacak"

İnsanların yakın mesafe de olsa tatil yapabilmek istediklerinin altını çizen Eresin, "İnsanlar evlerinde çok sıkıldılar. Kurban Bayramı'na kadar olan süreçte hem resort hem şehir otelleri tamamen hazır olmuş olacak. Türk vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapacaklarına inanıyorum. Deniz, güneş, kum Türk turizminin vazgeçilmez bir özelliği. Ancak tatil demek sadece deniz, güneş, kum değildir. Turizm algısının sadece kıyı şeridinde değil kültür, tarih, gastronomi gibi alanlarda da yerleşmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"İşletmeler, kalifiyeli çalışanlarının mağdur olmaması için çaba sarf ediyor"

Şehir otellerindeki yurtdışı girişler anlamında gerçek hareketliliğin önümüzdeki sene başında olacağını düşündüğünü belirten Eresin sözlerine şöyle devam etti: "Şehir otellerinde Eylül'e kadar bir hareketlilik beklemiyoruz. Başta Almanya olmak üzere uçuşların açılması sahil bölgelerindeki resort otellerimize bir katkı sağlayacak. Yıl sonu rakamları için bir hedef belirlemiyoruz. Pandemiden dolayı Türkiye'deki turizm sektörünün olumsuz etkilerinin azaltılması ve istihdam yapısını ayakta tutabilmek için çabalıyoruz. Sektördeki her işletme kalifiyeli çalışanlarının mağdur olmaması için çaba sarf ediyor".

"Düğün sezonunda da bir hareketlilik söz konusu"

Pandemiden dolayı otellerdeki maliyetlerin arttığını ancak otelciler olarak bu artan maliyetlerin fiyatlara yansıtmak istemediklerine vurgu yapan Eresin, "Pandemiden önceki fiyatlarımıza sadık kalabilmek için çaba gösteriyoruz. Otellerimizdeki havalandırma sistemleri sağlık için uygun durumda. Otelin kapalı salonunda düğün yapmak sağlık açısından bir sıkıntı teşkil etmiyor. Düğün sezonunda da bir hareketlilik söz konusu. Sosyal mesafe kurallarından dolayı, salon kapasitelerinin yüzde 45'ini kaybetmiş bulunuyoruz. Bu süreçte düğünlerini yapamayanlar tarihlerini ileriye aldılar. Bu anlamda salonlara talep bulunuyor" diye konuştu.

"İşsizlik maaş ödemelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını arzu ediyoruz"

Eresin, sektöre destek amacıyla vergisel düzenlemeler ile sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin yanı sıra yargısal ve hukuki düzenlemelerin devreye sokulduğunu söyleyerek, "Açıklanan destek paketlerinin sektör açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadede sektörde toparlanma zor görünüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaş ödemelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını arzu ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"2021'e umutla bakıyoruz"

Bütün enerjileriyle 2021'e hazırlandıklarını belirten Eresin, "2021'de bütün dünyada insanlar tekrar seyahat etmek isteyecekler. Başarılı sağlık sistemimizi de kullanarak bizim sağlık turizmde öne çıkmamız çok mümkün. Bu süreyi iyi kullanmamız lazım. Dolayısıyla 2021'e umutla bakıyoruz" dedi.

Oteller, Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Ekonomi
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Ekonomi
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Ekonomi
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Ekonomi
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Müge Anlı Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Bakan Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Oteller, Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 20:25:15. #1.14#
title