Oteller "ilave tedbirler" ile sezona hazır
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Oteller "ilave tedbirler" ile sezona hazır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde normalleşmenin başlamasının ardından turistik oteller, ilave tedbirlerle sezona giriş yapıyor.

Oteller
23.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:22

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde normalleşmenin başlamasının ardından turistik oteller, ilave tedbirlerle sezona giriş yapıyor.

Normalleşme süreciyle birlikte yeniden müşteri kabul etmeye başlayan turizm tesisleri, Kovid-19'a karşı yapılması zorunlu tedbirlerin yanına ilavelerini de ekliyor.

Müşterilerine daha güvenli ve sağlıklı bir hizmet sunmak isteyen tesisler, bu kapsamda personelini eğitiyor, restoran ve ortak kullanım alanlarını sosyal mesafeye göre düzenliyor.

Çeşme'de 15 tesis "Güvenli Turizm Sertifikası"nı aldı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalktığı andan itibaren hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Tatilcileri güvenli bir şekilde ağırlamak için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bakanlığın belirlediği tedbirlerin yanından otellerimiz müşterilere daha da güvenli hizmet vermek için ekstra tedbirler alıyor. İlçemizde şu anda 15 tesisimiz Güvenli Turizm Sertifikası'nı aldı. Bu, çok kısa sürede 50'nin üzerine çıkacak. Tesislerimiz teknolojinin verdiği imkanları kullanarak maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeden misafirlerini ağırlıyor."

64 noktadan temassız ateş ölçümü

Teos Village Resort Hotel Genel Koordinatörü Harun Gençtürk ise tesisi 1 Temmuz'da açmak için hızlı bir şekilde hazırlıklara devam ettiklerini söyledi.

Peyzaj çalışmaları, çevre temizliği gibi hazırlık sürecinin yanında Kovid-19 ile ilgili de hazırlık yaptıklarını ifade eden Gençtürk, "Güvenli Turizm Sertifikamız da hazır zaten. Otel girişinde 64 noktadan termal ölçüm yapan cihamızı da koyduk. Bu da misafirlerimiz geldiğinde hem güvenliğini hem rahat etmelerini hem de Kovid-19 önlemlerini tam anlamıyla hatta fazlasıyla almış bir tesis olarak sezona çıkmak istedik." diye konuştu.

Gençtürk, girişin ardından misafirlerin dinlenecekleri otel odalarında da hijyene dikkat ettiklerini belirterek, "Dezenfektanın yanında her misafirimiz odamızdan gittiği andan itibaren diğer misafirimiz girmeden önce ultraviyole ışıkla odalarımızı temizliyoruz. Bu, tamamen misafirlerimizin rahat etmeleri için. Bunun zorunluluğu yok." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinde sosyal mesafenin öneminin anlaşıldığına işaret eden Gençtürk, bu anlamda hem plaj hem de restoranlarda gerekli önlemlerin alındığına değindi.

Vatandaşlara "yeşil tatil" önerisi

Gençtürk, bu yıl bazı vatandaşların tatil yapmak için çekimser davrandığını hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın bu yıl tatil yaparken destinasyonu geniş alana yayılmış, daha yeşil, blok binaları olmayan, geniş alana yayılmış tesisleri tercih etmeleri daha güvenli olur." değerlendirmesinde bulundu.

Harun Gençtürk, bazı tesislerin 15 Haziran'da kapılarını açtığını, kendilerinin 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vereceğini kaydetti.

"Otel içinde maskesiz dolaşmak yasak"

Boyalık Beach Otel Müdürü Orhan Belge de otele girişten çıkışa kadar bütün misafirlerin artık yeni kurallarla tatil yaptığını vurguladı.

Hijyen, maske ve mesafe kurallarının girişten itibaren başladığına değinen Belge, "Odalarda da her şey tek kullanımlık. SPA için randevu sistemi uygulanıyor. Bavullar otel girişinde dezenfekte ediliyor. Otel içinde maskesiz dolaşmak yasak. Sadece güneşlenirken maskesiz oluyorlar." dedi.

Otellerinin de Güvenli Turizm Sertifikası aldığına dikkati çeken Belge, "Sertifikasyon süreci gerçekten çok hassastı. Denetmenler en ufak detayları bile atlamadılar. Bu şekilde yapılan denetimler Türk turizmine katkı sağlıyor. Yapılan denetimler de gösterdiki her önüne gelen bu sertifikayı alamıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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