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Oteller hijyen ve sosyal mesafeli tatile hazırlanıyor

Oteller hijyen ve sosyal mesafeli tatile hazırlanıyor
07.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:52

Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, Teos Village Hotel'in koronavirüs nedeniyle hızlı bir şekilde restoran kapasitesini büyütme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İkinci bir alakart restoranı oluşturduk.

Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, Teos Village Hotel'in koronavirüs nedeniyle hızlı bir şekilde restoran kapasitesini büyütme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İkinci bir alakart restoranı oluşturduk. Yiyecek içecek konsepti değişikliklerine hızlıca dönüşebilecek şekilde tüm hazırlıklarımızı da yapıyoruz." dedi.

Gençtürk, koronavirüs sürecinin turizme etkisi ve Albayrak Grubu bünyesinde muhafazakar aile konsepti ile faaliyet gösteren Teos Village Hotel'in yeni sezona hazırlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden daha az vaka görülmesi ve pandemi sürecini iyi yönetmesi dolayısıyla öne çıktığını belirten Gençtürk, yurt dışı uçuşlarının başlaması halinde Türkiye'nin 2020 yaz sezonunu olumlu geçireceğine inandığını söyledi.

Gençtürk, kurallara riayet edilirse Türkiye'de turizm sezonunun diğer ülkelere göre avantajlı geçirilebileceğini dile getirdi.

"Personelin hijyen eğitimlerine başladık"

Harun Gençtürk, koronavirüsün Teos Village Hotel'in de bulunduğu İzmir'deki Sığacık bölgesini etkilemediğini, bu bölgede vakaya rastlanmadığını belirtti.

Gençtürk, Bakanlık talimatlarının uygulanmasının yanı sıra bazı uluslararası örgütlerinin konaklama tesislerinde uygulanmasını istediği kurallara dikkat ettiklerini söyledi.

Pandemi başladığı günden bu yana maske ile ilgili kendi çözümlerini üreterek Teos Village Hotel bünyesinde günde 200 maske üretimi yaptıklarını anlatan Gençtürk, şunları kaydetti:

"Çünkü ilave mekanlar ile ilgili inşa faaliyetlerimiz devam ediyor. Gerek otel çalışanlarımıza gerek ise iş ortaklarımızın çalışanlarına maskeleri her gün dağıttık. Ayrıca günde 3 kez ateş ölçümü yaptık. Aşçıbaşımız, öğün mönülerimizi bağışıklık sistemimizi güçlendirecek şekilde değiştirdi. Yemekhanemizde sosyal mesafe kuralları doğrultusunda işaretlemeler yaptık, masalarda 1'er kişi yemek yiyecek şekilde düzenlemelere gittik."

Teos Village Hotel'in Sığacık'taki konumu ve ekolojik yapısıyla ödül almış bir tesis olduğuna işaret eden Gençtürk, tesisin, villa konseptinde 128 dönümlük arazi içerisinde olduğunu ve bu arazinin sadece 20 dönümünün kullanıldığını kaydetti.

Gençtürk, yatırımlara ve renovasyon çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, "Virüsten dolayı hızlı bir şekilde Teos Village Hotel'in restoran kapasitesini büyütme çalışmalarına başladık. İkinci bir alakart restoranı oluşturduk. Yiyecek içecek konsepti değişikliklerine hızlıca dönüşebilecek şekilde tüm hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Deniz konusunda avantajlıyız, çünkü bize ait iki ayrı koyumuz var. Sosyal mesafeye uygun şekilde tatil yapılabilecek tesis imkanlarına sahibiz." diye konuştu.

Personelin hijyen eğitimlerine başladıklarını belirten Gençtürk, "Bakanlığımızın sertifikasyon maddelerine göre eksiklerimiz varsa onları da gidererek otelimiz için sertifikamızı almak istiyoruz." dedi.

"Umudumuz yüzde 50 doluluk ile çalışmanın zorunlu kılınmaması"

Gençtürk, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun açıklamalarını takip ettiklerini belirterek, misafirlerin, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde tatilini gerçekleştireceği düzeni alacaklarını, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl, iş ortakları Tatilal.com ile çok iyi bir yaz geçirdiklerini aktaran Gençtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl haziran ve eylül dönemi doluluk ortalamamız olan yüzde 95,13 ile sezonu kapattık. Bu yıl Bakanlığın açıklaması doğrultusunda mevcutta yüzde 50 kapasite ile çalışma durumumuz söz konusu olabilir ve hedefimiz bu yüzde 50'nin yüzde 100'ünü doldurmak. Kaldı ki iş ortağımız Tatilal.com ile yürüttüğümüz başarılı erken rezervasyon kampanyası sürecinde, zaten yüzde 30 doluluğa ulaşmıştık. Umudumuz bakanlığın yüzde 50 doluluk ile çalışmayı zorunlu kılmaması."

"Gelecek yıllar için yatak sayımızı 900'e çıkartmayı hedefliyoruz"

Gençtürk, Teos Village Hotel'i 2 yıl önce Albayrak Grubu bünyesine kattıklarını ifade ederek, "Arıtmadan aydınlatmaya kadar yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek yıllar için de 500 yatak sayısını 900'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Farklı destinasyonlarda da turizm yatırımlarını devam ettirdiklerini anlatan Gençtürk, "Kış oteli düşüncemiz var. Yazın resort otellerimizde çalıştırdığımız personeli, kışın kayak otelinde çalıştırarak 12 ay istihdam etmek istiyoruz. Araştırma ve projelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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