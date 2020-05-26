Oteller bölgesindeki yangın büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oteller bölgesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kızılağaç turizm bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Oteller bölgesindeki yangın büyümeden söndürüldü
26.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:57

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kızılağaç turizm bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç turizm bölgesinde 5 yıldızlı iki otelin arasında bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize ekip yaptı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen alanın çevrede bulunan tesisler tarafından bitki yetiştirme ve çöplük alanı olarak kullanıldığı, yangının çöplerin yakılması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Haber
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Haber
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü Haber
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Haber
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Mevlüt Karakaya Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ersin Korkut Bergüzar Korel Yeliz Yeşilmen Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Bursa Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Oteller bölgesindeki yangın büyümeden söndürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 18:57:50. #1.14#
title