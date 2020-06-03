Oteller bölgesinde başıboş köpek korkusu
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Oteller bölgesinde başıboş köpek korkusu

Oteller bölgesinde başıboş köpek korkusuAntalya'nın Kundu oteller bölgesinde yaklaşık 2 bin nüfuslu siteyi, başıboş köpek korkusu sardı.

03.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:37

Oteller bölgesinde başıboş köpek korkusu

Antalya'nın Kundu oteller bölgesinde yaklaşık 2 bin nüfuslu siteyi, başıboş köpek korkusu sardı. Onlarca köpeğin bulunduğu bölgede son olarak 70 yaşındaki bir kadın köpeklerin saldırısına uğramak üzereyken site sakini tarafından kurtarıldı. Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi'ndeki 58 bloktan oluşan, 550 dairenin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı siteyi, başıboş köpek korkusu sardı. Sitenin hemen girişindeki boş arazide yaşayan köpekler, sabah ve akşam saatlerinde site önüne gelerek dışarı çıkanlara saldırıyor. Belediyeye defalarca başvuruda bulunan site sakinleri, soruna çözüm bulunamamaktan yakındı. Geçen yıl bir turiste saldıran ve yaralayan köpekler, son olarak Hatice Üstün'e (70) saldırmak üzereyken site sakini Fevzi Akdoğan tarafından kurtarıldı. Olay anı, sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Hatice Üstün dışarıya çıkmak için kapıyı açınca site önündeki köpeklerle karşı karşıya kaldı. Üstün kapıyı kapatmaya çalışırken üzerine doğru gelen köpekleri eliyle köpekleri uzaklaştırmaya çalışırken site sakini Fevzi Akdoğan'ın köpekleri uzaklaştırmasıyla olası saldırıdan kurtuluyor. Hatice Üstün, kapıdan çıkarken köpeklerin birden önünde durduğunu belirterek, "Ben hayvanseverim. Hatta birinin kafasını okşayacaktım ki çok sayıda köpek belirdi. Üzerime gelince bir beyefendi gelerek köpeği itekledi" dedi. Hatice Üstün'ü saldırıdan kurtaran Fevzi Akdoğan ise o günü şöyle anlattı:

"O gün ben siteye giriyordum. Köpekler kadına saldırınca zor yetiştim. Yetişmeseydim üzerine atlayacaklardı. Biz hayvanseveriz. Site yönetimindeki arkadaşlarımız da köpek, kedi besliyor. Onları seviyoruz ama bu başıboş köpekler o kadar çoğaldı ki, hem beslediğimiz hayvanların hem de insanların hayatı tehlikeye girdi. Yetkililerin her iki tarafın da mutlu olabileceği bir çözüm bulması gerekiyor." Sabah, akşam sitenin önündeki sokakta spor yaptıklarını, korkudan artık dışarı çıkamadıklarını sözlerine ekleyen Fevzi Akdoğan, "Maalesef sporumuzdan da vazgeçtik. Çünkü onlarca köpek bu arazide yatıyor. Sabah ve akşam insanlara saldırıyorlar. Bu konuda mağduruz" dedi. Sitenin bulunduğu bölgenin, turizm bölgesi olduğunu hatırlatan Fevzi Akdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir turistin bu konuda ciddi mağduriyet yaşaması dünya basınına yansır. Hatta geçen yıl bir turiste köpekler saldırdı ve o turist halen mahkemelik. Düşünebiliyor musunuz, turizm bölgesinde ölümle sonuçlanan bir vakadan dolayı dünya basınına nasıl yansırız? Bu bölgeye biraz daha dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Yetkililerden çare bekliyoruz."

Site yöneticilerinden Gülcan Bardakçı Turgul, Akdeniz bölgesinin en büyük sitesinde yöneticilik yaptığını belirterek, "Bu bölgede, köpekler aşırı derecede arttı. İnsanlara saldırır hale geldiler. Vatandaşlar bunları besliyor. Durum böyle olunca da sayıları her geçen gün artıyor ve aç kalmaya başladılar. Belediye ile sürekli istişare halindeyiz. Ama çözüm bulamıyoruz. Belediye geldi, kafesler koydu. Zaman zaman da onları topluyor. Ama bir türlü bitmiyorlar. Özellikle içlerinde birkaç köpek var. Hayati tehlike yaratacak duruma geldiler. Turizm açısından da çok tehlikeli bir durum söz konusu. Buna biran evvel çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Oteller bölgesinde başıboş köpek korkusu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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